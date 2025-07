Los inversores en criptomonedas se encuentran en una encrucijada, ya que el actual ciclo del Bitcoin aún no ha visto la llamada «temporada de altcoins«, con la fortaleza del Bitcoin eclipsando a las criptomonedas más débiles.

A pesar de la evolución lateral de los precios de muchas altcoins, las señales en cadena sugieren que se está produciendo un cambio, que requiere paciencia, según el analista Overdose en la plataforma de redes sociales X.

Overdose señala que las empresas cotizadas han comprado más BTC que ETF por tercer trimestre consecutivo, un indicador sutil pero poderoso de que la convicción institucional se está profundizando.

La acumulación ha hecho que el gráfico del dominio del bitcoin (BTC.D) suba de forma constante, ya que las «empresas y los ejecutivos» se vuelven menos sensibles al sentimiento del mercado que los actores minoristas.

If you are wondering how $BTC is so strong while most of the altcoins go down – this is your answer.

Public companies bought more $BTC than the ETFs for the third quarter in a row.

BTC .D dominance chart is going up simply because it's no longer just a retail asset – it's now… pic.twitter.com/i9UxFkLnun

— OverDose (@Overdose_AI) July 2, 2025