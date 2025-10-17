Key Notes

Las reservas de Binance se han visto afectadas, pero las entradas siguen fluyendo hacia Binance.

Los datos de DefiLlama muestran una entrada neta de 3600 millones de dólares en 24 horas en la bolsa.

Se ha establecido un nuevo ATH para USDT a través de ERC20 en Binance.

Binance, la mayor plataforma de intercambio con las mejores criptomonedas para invertir por volumen de operaciones, registró una importante caída en sus reservas de activos digitales durante la semana pasada.

La principal plataforma de intercambio sufrió una caída de 8000 millones de dólares en sus reservas de Bitcoin, Ethereum, Tether y algunas nuevas criptomonedas durante los últimos siete días, según una publicación de X del analista de CryptoQuant Julio Moreno.

Some chat about Binance's reserves decline.

Reserves have taken a hit, but nothing out of the ordinary. For BTC, ETH, USDT and USDC, reserves are down by about $8 billion in the last seven days, which is comparable to other periods in the current cycle. Just a few weeks ago,… pic.twitter.com/9wdSZTrCVK — Julio Moreno (@jjcmoreno) October 16, 2025

Moreno insinuó las condiciones del mercado previas al colapso, cuando el valor de las reservas de Binance «crecía» en aproximadamente 14.000 millones de dólares debido a la inflación de los precios de los activos.

La publicación del analista de CryptoQuant mostró que el USDT basado en Ethereum alcanzó un máximo histórico de 38.200 millones de dólares en Binance.

Fondos que fluyen hacia Binance

El miedo, la duda y la incertidumbre siguen dominando a las criptomonedas con más futuro debido al sentimiento bajista ante acontecimientos macroeconómicos como la nueva serie de aranceles estadounidenses a China.

Los inversores han estado depositando sus mejores altcoins en Binance, preparándose para los próximos movimientos del mercado. La principal bolsa registró una entrada neta de 3600 millones de dólares en las últimas 24 horas, según los datos de DefiLlama.

Es importante señalar que las entradas en las bolsas no significan necesariamente una venta masiva absoluta. También podrían indicar entradas de stablecoins para posibles oportunidades de compra, ya que Bitcoin y el ecosistema de criptomonedas en general han estado vagando por la zona roja y es una gran oportunidad para aprovechar las últimas preventas de criptomonedas.

Por ejemplo, el 12 de octubre, una entrada de 1400 millones de dólares en USDT en Binance provocó una recuperación a corto plazo en todo el mercado justo después de un evento de liquidación récord de 19 400 millones de dólares entre el 10 y el 11 de octubre.

Actualmente, los datos de CoinGlass muestran una entrada neta de 226,8 millones de USDT y 417,5 millones de USDC en Binance durante el último día.

Este movimiento podría aumentar el sentimiento alcista, lo que podría desencadenar una ola de compras, a menos que otro evento macroeconómico afecte a los mercados financieros.