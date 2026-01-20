Revolut solicita licencia bancaria completa en Perú

La fintech británica Revolut ha dado un nuevo paso en su estrategia internacional al solicitar una licencia bancaria completa en Perú, con la que aspira a operar como banco digital regulado y reforzar su presencia en América Latina. El objetivo: competir de tú a tú con la banca local y captar a usuarios poco atendidos por el sistema tradicional, especialmente en el ámbito de las transferencias internacionales.

La solicitud fue presentada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el regulador financiero peruano. De recibir luz verde, Revolut podría ofrecer depósitos, créditos y servicios de cambio de divisas tanto en soles peruanos como en otras monedas.

Un proceso regulatorio que llevará tiempo

La compañía reconoce que el proceso de autorización puede prolongarse durante varios meses. El supervisor deberá analizar aspectos clave como los requisitos de capital, la gestión de riesgos y los protocolos de gobierno corporativo antes de conceder la licencia definitiva.

Por ahora, Revolut no ha concretado una fecha de lanzamiento para sus servicios en Perú, precisamente por la incertidumbre que rodea al calendario regulatorio.

Con este movimiento, Perú se convierte en el quinto mercado latinoamericano para la firma, tras su desembarco previo en Brasil, México, Colombia y Argentina.

Remesas y servicios multidivisa, en el centro de la apuesta

Uno de los pilares del plan de Revolut en Perú son las remesas internacionales. Según datos citados por la propia compañía, cerca de un millón de peruanos recibe dinero del extranjero, un segmento atractivo para una plataforma especializada en pagos transfronterizos y gestión multidivisa desde el móvil.

La fintech confía en atraer a estos usuarios con transferencias más ágiles y de menor coste que las ofrecidas por los canales tradicionales.

“Nuestro foco es llevar lo mejor de Revolut a Perú, construyendo al mismo tiempo una plataforma segura, regulada y verdaderamente útil para los futuros clientes”, afirmó Julien Labrot, consejero delegado de Revolut Perú.

Expansión global respaldada por una valoración récord

La solicitud de licencia en Perú se enmarca en el plan global de Revolut para alcanzar alrededor de 100 millones de clientes y acelerar el crecimiento de ingresos en los próximos años. La empresa está valorada actualmente en unos 70.000 millones de euros, tras su última ronda de financiación.

Su modelo pasa por replicar en nuevos mercados la oferta que ya opera en más de 30 países europeos: una sola aplicación que integra pagos, cambio de divisas, ahorro, inversión y servicios cripto, siempre que la regulación local lo permita.

Desde la compañía defienden que una mayor competencia en el sector financiero puede traducirse en mejores precios y una experiencia más moderna para los usuarios peruanos, en un entorno donde la digitalización bancaria aún tiene amplio margen de recorrido.

