Como parte de su estrategia mensual de suministro, Ripple ha liberado mil millones de tokens XRP valorados en 1.630 millones de dólares. Pese a la inyección de liquidez, la compañía ha vuelto a bloquear la mayoría de los activos, buscando estabilizar un mercado que ha visto caer el precio del XRP un 18% en el último mes.

El ecosistema de Ripple ha ejecutado su primer gran movimiento de tesorería de febrero de 2026. Siguiendo su calendario de depósitos en garantía (escrow) establecido en 2022, la firma desbloqueó este lunes 1.000 millones de XRP. Aunque la cifra asusta por su volumen —representa el 1,66% del suministro circulante—, los datos on-chain confirman que solo una fracción llegará realmente al mercado abierto.

De los mil millones liberados, Ripple ha reservado 300 millones de XRP (unos 500 millones de dólares) en su cuenta de tesorería líquida para operaciones operativas y ventas directas (OTC). Los 700 millones restantes han sido devueltos a nuevos contratos de garantía que no se abrirán hasta finales de 2026, manteniendo así su política de expansión controlada de la oferta.

Análisis de Mercado: XRP frente a su «precio realizado»

El desbloqueo ocurre en un momento técnico delicado. Tras un inicio de año turbulento, el XRP cotiza actualmente en torno a los 1,63 dólares, tras haber sufrido una corrección mensual del 18% debido a la incertidumbre macroeconómica y la fuga de capitales hacia activos menos volátiles como el oro.

Soporte crítico : Según datos de Glassnode, el XRP se acerca a su «Precio Realizado» (el coste medio de adquisición de todos los tenedores). Caer por debajo de este nivel significaría que la mayoría de los inversores entrarían en pérdidas, lo que históricamente ha servido como un fuerte suelo psicológico o, por el contrario, como un catalizador de ventas por pánico.

Resiliencia regulatoria: A pesar de la caída de precio, Ripple ha sumado una victoria institucional al obtener la licencia completa de Institución de Dinero Electrónico (EMI) por parte de la CSSF de Luxemburgo, lo que refuerza su posición para operar pagos transfronterizos legales en toda la Unión Europea.

¿Recuperación o estancamiento?

El sentimiento de los operadores para este febrero es de cautela. Mientras que el Bitcoin intenta recuperar el soporte de los 80.000 dólares, el XRP se mantiene como la quinta criptomoneda por capitalización, rozando los 100.000 millones de dólares.

Dato Clave Valor (Feb 2026) Impacto Tokens desbloqueados 1.000 Millones XRP Neutro (predecible) Reserva para ventas 300 Millones XRP Presión de venta leve Capitalización $97.800 Millones Consolidación Top 5

Para una recuperación sostenida, los analistas apuntan a que el XRP debe reconquistar la marca de los 1,80 dólares para invalidar la tendencia bajista de enero. Con la predecibilidad de los desbloqueos ya descontada por los algoritmos de trading, el verdadero motor del precio este mes será la adopción real de su nueva plataforma de tesorería para empresas globales.

