Ripple Labs Inc., con sede en San Francisco, se está preparando para recomprar acciones de los accionistas a 175 dólares por acción. Con este fin, ha anunciado una oferta pública de adquisición por valor de 700 millones de dólares. Esta medida refleja la solidez financiera de la empresa en el mercado y sus ambiciones de crecimiento, tal y como se desprende del correo electrónico enviado por el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, a los accionistas de esta altcoin.

Según el correo electrónico, la oferta pública de adquisición se lanzó el 10 de junio y tendrá una duración de un mes, hasta el 9 de julio a las 5 p. m. Brad Garlinghouse continuó hablando de la buena posición en la que se encuentra Ripple en la actualidad. Reiteró su confianza en el impulso y la trayectoria actual de la empresa. Los miembros con opciones sobre acciones o acciones adquiridas que cumplan los requisitos pueden participar en la venta de esta criptomonedas con futuro.

El correo electrónico aclaró que la oferta de 175 dólares por acción representa una prima del 135 % sobre el precio más reciente de Ripple en el mercado secundario en plataformas como Hyve. Estas acciones se cotizaron por última vez entre 74 y 75 dólares en Hyve. El destacado inversor Jeremy Raper, que también recibió el correo electrónico del director ejecutivo de Ripple, señaló que la última medida es una clara señal de la confianza de Ripple en su trayectoria de crecimiento.

Not a bad email to wake up to…Ripple Labs buying back 3-5% of the co at $175/share…last traded prices on Hyve were $74-75, so a nice little 135% premium…

More thoughts to follow. I own Ripple (the co, not $XRP) outright, as well as derivative plays on Ripple… pic.twitter.com/OmTgTthRDI

— Jeremy Raper (@puppyeh1) June 10, 2025