Ripple Labs y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) han decidido suspender por ahora los recursos de apelación. Para ello, han redactado un informe conjunto sobre la situación actual y lo han remitido al Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos. Ambas partes solicitaron recientemente a la jueza de distrito Analisa Torres que modificara la sentencia definitiva.

Esta decisión podría suponer para Ripple la tan esperada victoria o arruinar sus posibilidades de llegar a un acuerdo rápido.

Hace dos meses, Ripple y la SEC presentaron una moción para suspender las apelaciones del juicio tras alcanzar un acuerdo.

Translation: The @SECGov and @Ripple have filed a status report with the Second Circuit and are asking it to keep a pause on the appeals while waiting on a decision from the district court. https://t.co/YEeEjlt5yX

La Comisión reguladora decidió reducir la sanción económica impuesta a Ripple a 50 millones de dólares y solicitó al tribunal que levantara la orden judicial impuesta por la jueza Torres en agosto, una situación que ha impactado en todo el mercado de las altcoins.

Cabe destacar que esta orden judicial impedía a Ripple vender XRP a participantes institucionales con sede en Estados Unidos.

En octubre de 2024, la SEC presentó un recurso contra Ripple bajo la dirección de Gary Gensler, antiguo presidente de la Comisión. La «Declaración previa al argumento de la apelación civil», también conocida como Formulario C, se envió al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Según el escrito, la SEC solicitó al tribunal que reevaluara la aplicación de la ley en la sentencia inicial, en lugar de limitarse a revisar el resultado. Esto se sumaba a la impugnación de la distribución de XRP por parte de Ripple a cambio de contraprestaciones distintas del efectivo, una cuestión que, según el organismo regulador, requiere un examen jurídico más profundo.

Poco después, la empresa de pagos blockchain intensificó su defensa presentando su recurso de apelación. En el caso de Ripple, su recurso de apelación se centró en cuatro cuestiones jurídicas principales: las características de las supuestas transacciones de valores, el tratamiento de las ventas institucionales, la claridad de la orden judicial y la defensa de la notificación previa.

En cuanto a la modificación de la sentencia definitiva, el juez Torres declaró que no había razones de peso para tomar tal medida, especialmente si el caso se remitía al tribunal de distrito. La SEC y Ripple presentaron ciertas «circunstancias excepcionales» en la reciente moción de alto riesgo para dar credibilidad a su solicitud.

Tal y como están las cosas, la condición para que el tribunal desestime los recursos es que la jueza Torres acepte modificar la sentencia definitiva. El regulador se está preparando para presentar otro informe de situación antes del 15 de agosto, dentro de unos dos meses. Por ahora, el abogado pro-criptomonedas John E. Deaton no cree que la jueza Torres se apresure a modificar la sentencia definitiva, aunque piensa que finalmente cederá.

Someone posted a comment that said “we get it: you and @freddyriz believe @Ripple and the @SECGov should’ve kissed Judge Torres’ ass more.

That’s not it. In fact, I believe there’s a 70% chance she grants the relief requested and I’ll discuss it more in detail tomorrow. 👇… https://t.co/QXf65N87dR

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) June 14, 2025