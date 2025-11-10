Key Notes

WebBank se convierte en el primer banco regulado de EE.UU.

en liquidar pagos con tarjetas convencionales mediante stablecoins en una infraestructura pública de cadena de bloques.

La stablecoin RLUSD alcanza el hito de 1000 millones de dólares en circulación bajo la supervisión del regulador financiero de Nueva York desde su lanzamiento a finales de 2024.

Ripple obtiene una financiación de 500 millones de dólares con una valoración de 40 000 millones de dólares, al tiempo que amplía sus servicios institucionales a través de la plataforma de corretaje Prime.

Mastercard, Ripple, Gemini y WebBank anunciaron una colaboración para explorar el uso de la stablecoin RLUSD de Ripple para liquidar transacciones con tarjetas de crédito fiduciarias. La asociación se dio a conocer el 5 de noviembre en la conferencia Ripple Swell 2025 celebrada en Nueva York.

La iniciativa representa una de las primeras veces que un banco regulado de EE.UU. liquidará transacciones con tarjetas tradicionales utilizando una moneda estable regulada en una cadena de bloques pública, según una declaración de Ripple, una de las mejores criptomonedas para invertir. WebBank, que emite la tarjeta de crédito Gemini, utilizará el XRP Ledger para procesar las liquidaciones basadas en RLUSD de las transacciones de los titulares de tarjetas.

El XRPL facilitará los procesos de liquidación basados en blockchain entre la red de pagos de Mastercard y WebBank. La colaboración amplía la relación existente entre WebBank y Gemini, que lanzó la edición XRP de la tarjeta de crédito a principios de este año.

Crecimiento y situación regulatoria del RLUSD

El RLUSD es una moneda estable respaldada por el dólar estadounidense emitida bajo la Carta de la Compañía Fiduciaria del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. La moneda estable ha crecido hasta alcanzar el hito de los 1000 millones de dólares en circulación desde su lanzamiento a finales de 2024 lo que la constituye como una de las nuevas criptomonedas más destacadas.

Los socios llevarán a cabo la incorporación inicial de RLUSD en el XRPL en los próximos meses, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias. La planificación de la integración seguirá a la fase de incorporación, aunque no se ha proporcionado un calendario específico para la implementación completa.

Expansión institucional de Ripple

El anuncio coincide con importantes novedades corporativas en Ripple. La empresa obtuvo 500 millones de dólares de financiación con una valoración de Ripple de 40 000 millones de dólares por parte de Fortress Investment Group, también anunciada el 5 de noviembre.

Ripple activó recientemente el lanzamiento de su correduría Ripple Prime tras la adquisición de Hidden Road por 1250 millones de dólares en octubre. La correduría ofrece a los clientes institucionales soporte para el comercio al contado tanto de XRP como de RLUSD. Algunos especialistas aseguran que se podrían incluir algunas de las últimas preventas de criptomonedas en un futuro.

La directora global de comercialización digital de Mastercard, Sherri Haymond, afirmó que la asociación utiliza la red de pagos de la empresa para incorporar los pagos con monedas estables reguladas al sistema financiero convencional. El presidente y director ejecutivo de WebBank, Steven Wirtz, señaló que la colaboración une la tecnología blockchain con la estabilidad del sistema financiero tradicional para que los pagos institucionales sean más rápidos y eficientes gracias a las criptomonedas con más futuro.

Conferencia Ripple Swell 2025

El anuncio de la asociación tuvo lugar en Ripple Swell 2025, una conferencia solo por invitación que se celebró del 4 al 5 de noviembre en Convene Hudson Yards, en Nueva York. El evento atrajo a más de 600 asistentes de más de 40 países.

Billions of assets. Onchain. At Swell 2025 🗽, leaders from @FTI_Global, @Citibank, and @Fidelity joined @reece_merrick to explore how institutions are embracing custody, managing risk, and unlocking new value through tokenization. The message is clear: The institutional shift… pic.twitter.com/YLnOCGEpll — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

Entre los ponentes más destacados de la conferencia se encontraban Adena Friedman, presidenta y directora ejecutiva de Nasdaq, Maxwell Stein, director de activos digitales de BlackRock, y Patrick Witt, asesor sénior de políticas de la Casa Blanca. Los temas de las sesiones abarcaron los activos tokenizados, las liquidaciones de monedas estables, los ETF de las mejores altcoins y la política de activos digitales de EE.UU. El director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, y el cofundador, Chris Larsen, pronunciaron discursos de apertura durante el evento de dos días.