El autor de «Padre Rico, Padre Pobre» asegura que las oscilaciones diarias del mercado son irrelevantes frente a la deuda récord de EE. UU. Mientras el Bitcoin lucha por consolidar los 90.000 dólares tras un inicio de año volátil, la plata se posiciona como su activo de mayor convicción para 2026.

A Robert Kiyosaki no le quitan el sueño las correcciones del Bitcoin ni los vaivenes de los metales preciosos. El célebre inversor ha vuelto a la carga con un mensaje de calma para sus seguidores: lo que importa no es el precio de hoy, sino la «podredumbre» del sistema monetario tradicional. Para el autor, el aumento imparable de la deuda nacional estadounidense y la devaluación del dólar son los únicos indicadores que un inversor «inteligente» debe vigilar.

«No me importa si el precio sube o baja. Mientras el Gobierno imprima dinero falso, el Bitcoin, el oro y la plata serán dinero real», afirmó Kiyosaki. Sus declaraciones coinciden con un momento de máxima atención social; según datos de Santiment, el volumen de conversación sobre criptomonedas ha alcanzado máximos de un año este mes de enero, superando incluso al interés generado por el oro.

Q: Do I care when the price of gold silver or Bitcoin go up or down? A: No. I do not care. Q: Why Not? A: Because I know the national debt of the US keeps going up and the purchasing power of the US dollar keeps going down. Q: Why worry about the price of gold, silver,… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 23, 2026

La plata: El «metal estructural» que apunta a los 200 dólares

Aunque Kiyosaki es un conocido defensor del Bitcoin, su apuesta más agresiva para este 2026 es la plata. Tras cerrar 2025 con una revalorización espectacular del 214%, el metal cotiza actualmente cerca de los 92 dólares por onza, rozando por primera vez la barrera psicológica de los 100 dólares.

Superior al oro: El autor sostiene que la plata es superior debido a su doble función: dinero y metal industrial crítico para la tecnología (IA, paneles solares, vehículos eléctricos).

Objetivo 2026: Kiyosaki mantiene su predicción de que la plata alcanzará los 200 dólares antes de que termine el año, calificándola como la mayor oportunidad de inversión de la década debido a su escasez industrial.

WHY SILVER is SUPERIOR Gold and silver have been money for thousands of years. But…in today’s Technology Age….silver is elevated into an economic structural metal…. much like iron was the structural metal of

the Industrial Age. In 1990…silver was approximately

$ 5.00 an… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 22, 2026

Bitcoin bajo los 90.000: ¿Capitulación o consolidación?

El optimismo de Kiyosaki contrasta con la frialdad de las métricas de red del Bitcoin. Tras el desplome provocado por las tensiones geopolíticas en el Ártico y las amenazas arancelarias de Trump, el BTC cotiza en el entorno de los 89.000 dólares, luchando por recuperar la media móvil de 50 días.

Debilidad en la red: Los indicadores de crecimiento de red están en sus niveles más bajos desde la capitulación de 2022. Sin embargo, para Kiyosaki, esta falta de liquidez es simplemente «ruido» antes del siguiente gran salto impulsado por la deuda.

Rotación de capital: Algunos analistas ven en el reciente rally de los metales una señal premonitoria: históricamente, el oro y la plata suelen repuntar primero, y una vez que los metales estabilizan sus máximos, el capital fluye masivamente hacia el Bitcoin.

🌎 As uncertainty about the world's future landscape heightens, investors have very clearly made a shift toward precious metals. In the past year, price returns are as follows: 🥈 Silver: +214%

🥇 Gold: +77%

🪙 Bitcoin: -16% 📈 On one hand, this could be considered a bullish… pic.twitter.com/40vIPa4BMK — Santiment (@santimentfeed) January 22, 2026

El «dinero real» frente a las políticas de la FED

La tesis de Kiyosaki se resume en una desconfianza total hacia la Reserva Federal. Con la Ley CLARITY en el horizonte y la Ley GENIUS ya integrando a los bancos en el sector de las stablecoins, el inversor advierte que «los ahorradores son los perdedores».

Mientras el mercado minorista muestra signos de «miedo» según el índice Fear & Greed (situado en un nivel de 29), las «ballenas» y el dinero inteligente están utilizando estas caídas para acumular. En un 2026 marcado por la incertidumbre soberana, Kiyosaki lo tiene claro: el riesgo no es que el Bitcoin baje de precio, el riesgo es quedarse atrapado en una moneda, el dólar, que cada día compra menos.

As discussed yesterday, Bitcoin’s Network Growth is currently carving out lows not seen since the 2022 capitulation, while Liquidity continues to decline sharply. In 2022, this exact setup preceded a long consolidation phase that only resolved after a major liquidity bottom,… https://t.co/rrkMjL5gG9 pic.twitter.com/l9m2E2SgVe — Bitcoin Vector (@bitcoinvector) January 20, 2026

Sigue leyendo acerca de las criptomonedas con potencial