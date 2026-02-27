Sam Bankman-Fried respalda la Ley CLARITY desde la prisión: genera rechazo bipartidista

Sam Bankman-Fried (SBF), quien actualmente cumple una condena de 25 años en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ha respaldado públicamente la Ley CLARITY, una importante pieza legislativa sobre criptomonedas pendiente en el Congreso.

El miércoles 25 de febrero de 2025, Sam Bankman-Fried recurrió a X para expresar su entusiasmo por el proyecto de ley, presentándolo como una victoria para la administración entrante. “La Ley CLARITY será un hito enorme para las cripto y un gran logro para @realDonaldTrump”, escribió SBF. Continuó afirmando que él había defendido una legislación similar para eliminar a las criptomonedas de la supervisión del presidente de la SEC, Gary Gensler, antes de que Gensler “ayudara al Departamento de Justicia de Biden a ponerme tras las rejas”.

El apoyo no solicitado, entregado a través de las redes sociales el miércoles, desencadenó de inmediato un agudo rechazo bipartidista por parte de legisladores de alto rango, quienes dejaron claro que la aprobación del caído en desgracia fundador de FTX es una carga política más que un activo. Parece que, incluso desde una celda de prisión, SBF conserva un talento notable para unir a republicanos y demócratas, aunque sea en su contra.

👀 NEW: Sam Bankman-Fried publicly endorsed the #CLARITY Act from prison, calling it a “huge milestone for crypto” and praising Donald #Trump. pic.twitter.com/pc0SowhqsD — Coinpaper (@coinpapercom) February 27, 2026

La Casa Blanca confirma que no tiene planes de indultar a Sam Bankman-Fried

La Casa Blanca ha confirmado que no tiene planes de indultar a Sam Bankman-Fried, lo que indica que su ofensiva en las redes sociales podría estar cayendo en oídos sordos.

La reacción desde el Capitolio fue rápida y unificada. La senadora Cynthia Lummis (R-WY), defensora desde hace mucho tiempo de regulaciones cripto claras y patrocinadora clave de proyectos de ley sobre la estructura del mercado, no perdió tiempo en distanciar la Ley CLARITY de Bankman-Fried. En una respuesta directa en X, Lummis declaró: “Mi legislación no podría ser más diferente del proyecto de ley que intentaste comprar al Congreso por encima de mi objeción en 2022. No necesitamos —ni queremos— tu apoyo”.

Lummis fue más allá, señalando que, bajo las disposiciones más estrictas de la Ley CLARITY, los crímenes de Bankman-Fried probablemente habrían resultado en una condena incluso mayor que la de un cuarto de siglo que cumple actualmente. El sentimiento fue compartido por el otro lado del espectro político. La senadora Elizabeth Warren (D-MA), crítica frecuente de la industria cripto, aprovechó el momento para recordar al público el historial de SBF. Warren lo describió como un “estafador que robó al menos 8.000 millones de USD a los clientes”, reforzando su postura de que la industria requiere salvaguardas estrictas para proteger a los contribuyentes y al sistema financiero.

En 2022, poco antes del colapso de FTX, SBF fue un firme defensor de la Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales (DCCPA). Su agresivo cabildeo por ese proyecto de ley, que según los críticos habría favorecido el modelo de negocio de FTX en detrimento de los competidores de finanzas descentralizadas (DeFi), finalmente empañó las perspectivas de la legislación una vez que se expuso su fraude. Su actual respaldo a la Ley CLARITY amenaza con repetir la historia, vinculando un legado tóxico a un nuevo esfuerzo legislativo.

La Ley CLARITY: qué es lo que SBF realmente está respaldando

La legislación en cuestión, conocida formalmente como la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act), tiene como objetivo resolver uno de los dolores de cabeza más persistentes de la industria: la pugna jurisdiccional entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Al establecer criterios claros para clasificar los activos digitales como materias primas o valores, el proyecto de ley busca proporcionar la certeza regulatoria que los inversores institucionales han demandado durante mucho tiempo.

Si bien los defensores de la industria argumentan que tal claridad es esencial para la próxima fase de crecimiento del mercado, el proyecto de ley ha enfrentado un camino complejo a través de un Congreso dividido. La legislación ha ganado impulso recientemente como una prioridad para el presidente electo Donald Trump, quien, según se informa, está ansioso por convertir en ley las reformas de la estructura del mercado cripto. Sin embargo, tener el rostro del mayor escándalo de fraude de la industria animando desde las sombras complica la narrativa para los patrocinadores que intentan presentar el proyecto como una medida de protección al consumidor.

Aunque el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, predijo recientemente una probabilidad del 90% de aprobación para finales de abril, los respaldos no solicitados de criminales convictos proporcionan munición fácil para los opositores del proyecto de ley. El desafío para los legisladores ahora es convencer a sus colegas de que el proyecto de ley es lo suficientemente robusto como para regular a las mismas personas que lo vitorean.

