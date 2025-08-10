Se cierra definitivamente el litigio de Ripple: los expertos vaticinan un ETF de XRP de BlackRock

Key Notes

Ripple y la SEC han puesto fin oficialmente a su batalla legal de cuatro años.

Se mantiene la resolución de la jueza Torres que establece que XRP no es un valor en transacciones minoristas.

Los analistas consideran que la claridad legal podría abrir el camino a una solicitud de ETF de XRP por parte de BlackRock.

Ripple y la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense (SEC) han cerrado formalmente su disputa legal. Ambas partes han presentado una desestimación conjunta de todas las apelaciones pendientes, poniendo punto final a una demanda que comenzó en diciembre de 2020 y se ha prolongado durante más de cuatro años.

El acuerdo llega tras la votación interna de la SEC para retirar su apelación, confirmando que los comisionados respaldaron la medida.

Cuatro años de batalla legal concluyen con desestimación conjunta

La sentencia definitiva, dictada por la jueza Analisa Torres, permanece en vigor. XRP no constituye un valor en las transacciones minoristas, un resultado que queda ahora grabado en la historia de las criptomonedas.

Ripple abonará 50 millones de dólares a la SEC, una cifra reducida respecto a los 125 millones originales, mientras que la medida cautelar contra la compañía seguirá vigente. Esta resolución permite finalmente a Ripple expandir sus operaciones en Estados Unidos.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals. The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Las especulaciones sobre ETF cobran fuerza

El experto en ETF Nate Geraci considera que BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, puede ahora ir más allá de Bitcoin y Ethereum con un ETF de XRP bajo la marca iShares. Supone que BlackRock había estado esperando claridad legal antes de contemplar semejante movimiento.

Tras la desestimación, las probabilidades de predicción de Polymarket para un ETF de XRP se han disparado de nuevo hasta el 88%, después de caer brevemente al 67% debido a las preocupaciones sobre el historial de votación de la comisionada de la SEC Caroline Crenshaw en productos relacionados con criptomonedas.

Ripple se expande con una adquisición de 200 millones

Ripple ha anunciado la adquisición por 200 millones de dólares de Rail, una plataforma de pagos impulsada por monedas estables, para reforzar su infraestructura destinada al proyecto de stablecoin RLUSD.

La adquisición integrará las cuentas virtuales de Rail, el procesamiento automatizado de pagos y la liquidez de múltiples activos con la extensa red de pagos de Ripple y sus más de 60 licencias regulatorias.

La combinación de las capacidades de Ripple y Rail promete ofrecer pasarelas mejoradas de entrada y salida para stablecoins, soporte para múltiples activos digitales incluido XRP, y soluciones fluidas de pagos transfronterizos para empresas.

El acuerdo, pendiente de aprobación regulatoria, está previsto que se cierre en el cuarto trimestre de 2025.

CALLING XRP ARMY 🗣️ Gemini is giving away 305 XRP ($1,000) to one person on X to celebrate the future of finance The winner will be selected and notified on August 8 Like this post and follow to enter ✅ pic.twitter.com/O3GytHUvuI — Gemini (@Gemini) August 7, 2025

El precio de XRP se dispara

El mercado ha reaccionado rápidamente a este hito legal, con XRP saltando un 11,51% en las últimas 24 horas y cotizando a 3,34 dólares. Los 3,33 dólares han emergido como una barrera técnica clave para los operadores. Mantenerse por encima de este umbral podría abrir la puerta a un repunte hacia los 4 dólares y más allá.

El optimismo renovado ha encontrado eco en los principales intercambios, con Gemini lanzando una campaña promocional dirigida a la comunidad XRP para conmemorar la ocasión.

Con XRP cotizando con un descuento del 13,13% respecto a su máximo histórico de 3,84 dólares, alcanzado hace más de ocho años, la criptomoneda ha ofrecido un retorno del 450% en el último año, convirtiéndola en una de las mejores criptomonedas para comprar en 2025.