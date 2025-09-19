Key Notes

Grayscale ha reducido recientemente la ponderación de BTC en GDLC para aumentar la exposición a otros activos digitales importantes.

La aprobación de GDLC podría agilizar el lanzamiento de otros ETF de criptoactivos múltiples.

El gestor de criptoactivos Grayscale ha obtenido una importante victoria tras la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) del fondo de criptoactivos de gran capitalización (GDLC).

Este fondo incluirá algunas de las mejores criptomonedas para comprar, como Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano, y debutará próximamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

El fondo de criptomonedas de gran capitalización de Grayscale llega a la NYSE

Tras la última aprobación de la SEC, el fondo GDLC de Grayscale comenzará a cotizar en la NYSE Arca. El lanzamiento de este fondo en Wall Street puede generar un gran interés institucional. Al hablar sobre este avance, el director ejecutivo de Grayscale, Peter Mintberg, dijo:

«El fondo Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC acaba de ser aprobado para cotizar junto con las normas genéricas de cotización. El equipo de Grayscale está trabajando con rapidez para lanzar al mercado el *PRIMER* ETP de activos criptográficos múltiples con Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano».

Bitcoin representa más del 72 % de la cartera del fondo, seguido de Ethereum con más del 17 %. XRP, Solana y Cardano tienen asignaciones del 5,62 %, 4,03 % y 1 %, respectivamente. Grayscale ha recortado recientemente su ponderación de BTC para aumentar la exposición a los demás activos donde puede incluir nuevas criptomonedas.

El especialista en ETF Nate Geraci reconoció a Grayscale por allanar el camino para los ETF de criptomonedas a través de su desafío legal contra la SEC. Añadió que la aprobación del fondo de gran capitalización GDLC podría abrir las puertas a los ETF de las criptomonedas con más futuro de otros gestores de activos.

A principios de este año, en julio, el regulador de valores estadounidense pospuso su decisión sobre la propuesta de Grayscale de convertir el Digital Large Cap Fund (GDLC) de un producto extrabursátil en un ETP cotizado en la NYSE Arca, alegando la necesidad de una revisión adicional.

Con la entrada en vigor de las Normas Genéricas de Cotización, se espera que el proceso sea más ágil. Esto podría allanar el camino para la aparición de nuevos ETP de las mejores altcoins.

Grayscale impulsa los ETF al contado para LINK, AVAX y ADA

La gestora de activos digitales Grayscale ha estado impulsando la creación de diferentes fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas que van a subir. Su reciente solicitud se centra en algunos de los activos criptográficos emergentes, como Chainlink, Avalanche y Cardano.

Grayscale ha presentado un formulario S-1 para convertir su Chainlink Trust (LINK) en un fondo cotizado en bolsa, el Grayscale Chainlink Trust ETF, que se espera que cotice en la NYSE Arca con el ticker GLNK.