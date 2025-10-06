Key Notes

El avance de las acciones de NVIDIA por encima de los 190 dólares catalizó ganancias sincronizadas en los diez principales tokens de criptomonedas de IA.

Los mercados ahora valoran en un 97,8 % la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en la próxima reunión sobre política monetaria del 29 de octubre.

La rotación de capital de los bonos del Tesoro estadounidense hacia las acciones impulsó una expansión del sector de 2600 millones de dólares, ya que los inversores se protegieron de los riesgos políticos de cierre.

El sector de las criptomonedas con IA alcanzó los 32.000 millones de dólares en capitalización bursátil la semana pasada, impulsado por el repunte de NVIDIA a nuevos máximos históricos por encima de los 190 dólares por acción. A medida que la valoración del fabricante de chips se acerca a los 4,6 billones de dólares, sigue consolidando su posición como la fuerza dominante que configura el panorama mundial de la IA.

El mercado en general de las criptomonedas con más futuro también recibió un impulso, ya que los inversores buscaron alternativas para cubrir el riesgo político provocado por el cierre del Gobierno estadounidense. La rotación de capital de los bonos del Tesoro estadounidense hacia acciones de primera categoría proporcionó un impulso adicional a los activos de riesgo durante la sesión.

Los datos sobre nóminas privadas de ADP publicados a principios de semana también aliviaron las preocupaciones bajistas. Según la herramienta Fedwatch de CME Group, los mercados ahora descuentan una probabilidad del 97,8 % de que se produzca una bajada de los tipos de interés en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevista para el 29 de octubre.

El repunte de NVIDIA impulsa la valoración del sector de la IA criptográfica por encima de los 32.000 millones de dólares

El repunte récord de las acciones de NVIDIA ha alimentado un sentimiento positivo generalizado en los proyectos de nuevas criptomonedas con exposición a la inteligencia artificial. Los datos de Coingecko muestran que la capitalización bursátil agregada del sector de la IA criptográfica superó el umbral de los 32.000 millones de dólares, con un aumento del 8,8 % en las últimas 24 horas y lo que impulsó a varias de las mejores altcoins.

Cabe destacar que las ganancias se distribuyeron de manera uniforme, y que los diez principales tokens de las criptomonedas para invertir con IA cotizaban en verde en el momento de la publicación. Esta subida sincronizada indica que el crecimiento del sector, de 2.600 millones de dólares, se vio impulsado por catalizadores de todo el sector vinculados a la subida sin precedentes de NVIDIA.

Entre los que más destacaron, el precio de Virtual Protocol avanzó un 7,2 % en las operaciones intradía, mientras que Render subió un 4 % y Artificial Intelligence Alliance subió un 3 % y podrían entrar en el ranking de las criptomonedas que van a explotar en 2025.

A medida que las acciones de NVIDIA se acercan a su objetivo de capitalización bursátil de 5 mil millones de dólares, las apuestas especulativas sobre las expectativas de recorte de tipos de la Fed podrían hacer que el sector de la IA criptográfica mantuviera una trayectoria alcista a corto plazo.