Lo que comenzó como una audaz iniciativa republicana para consolidar a Estados Unidos como líder mundial en criptomonedas se convirtió esta semana en un caos en el Capitolio, ya que las divisiones internas del partido y los temores sobre las CBDC amenazaron con descarrilar el progreso.

A pesar de la turbulencia, los líderes del Partido Republicano, con la ayuda nocturna del presidente Donald Trump, están intentando acelerar tres proyectos de ley históricos sobre criptomonedas y altcoins antes de que el Congreso entre en receso en agosto.

Bautizada como «Crypto Week» por los republicanos de la Cámara de Representantes, la iniciativa se centra en impulsar tres proyectos de ley.

La Ley GENIUS, que proporciona claridad normativa para las monedas estables; la Ley de Claridad de los Mercados de Activos Digitales (Ley CLARITY), destinada a establecer una estructura de mercado integral para los activos digitales; y la Ley de Vigilancia Anti-CBDC, que pretende prohibir la creación de un dólar digital respaldado por la Reserva Federal.

Pero los esfuerzos se estancaron drásticamente el martes cuando 13 legisladores republicanos, en una medida inesperada, se unieron a los demócratas para bloquear una votación de procedimiento necesaria para llevar los proyectos de ley al pleno de la Cámara.

En el centro de su oposición se encontraba la ausencia de una prohibición explícita de las CBDC en la Ley GENIUS, una línea roja para varios miembros conservadores.

El presidente Trump, un firme defensor de los proyectos de ley, convocó a 11 de los 12 republicanos disidentes a la Oficina Oval.

«Tras un breve debate, todos han acordado votar a favor de la norma», publicó Trump en su red social el 15 de julio, lo que apunta a un posible avance.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se unió a la reunión por teléfono, se hizo eco del optimismo y dijo a los periodistas que el Partido Republicano sigue comprometido con impulsar rápidamente la legislación.

Legisladores como la representante Marjorie Taylor Greene y el representante Andy Biggs aclararon en las redes sociales que su voto no era contra la regulación de las criptomonedas en sí, sino contra el avance de cualquier proyecto de ley que pudiera permitir implícitamente una moneda digital del banco central.

I just voted NO on the Rule for the GENIUS Act because it does not include a ban on Central Bank Digital Currency and because Speaker Johnson did not allow us to submit amendments to the GENIUS Act.

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 15, 2025