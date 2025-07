Tras aprobar lo que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denominó el «gran y magnífico proyecto de ley» del presidente Trump, la Cámara de Representantes tiene ahora la mirada puesta en una amplia serie de leyes relacionadas con las criptomonedas.

Bajo el nombre de «Crypto Week», la iniciativa de mediados de julio traerá consigo la regulación de las monedas estables, los activos digitales, altcoins y las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), con el objetivo de la dirección de la Cámara de Representantes de acercar la agenda procriptomonedas de Trump a la meta.

«Los republicanos de la Cámara de Representantes están dando pasos decisivos para cumplir con todo el alcance de la agenda del presidente Trump en materia de activos digitales y criptomonedas», declaró Johnson (republicano por Luisiana) en un comunicado el 3 de julio.

Esto incluye tres proyectos de ley con importantes implicaciones: uno para la supervisión de las stablecoins, otro para una regulación más amplia del mercado de las criptomonedas con más futuro y un tercero para prohibir a la Reserva Federal emitir un dólar digital.

La Cámara de Representantes había estado trabajando en su propio proyecto de ley sobre stablecoins, el STABLE Act, que fue aprobado por el Comité de Servicios Financieros en mayo.

Pero ahora, en una medida que ha sorprendido a algunos expertos, los legisladores parecen dispuestos a descartar su propia versión y adoptar en su lugar el GENIUS Act, aprobado en junio por el Senado con apoyo bipartidista.

Trump ha declarado públicamente que quiere tener un proyecto de ley sobre las stablecoins en su escritorio antes de agosto, y adoptar la versión ya aprobada por el Senado aceleraría el proceso y daría un impulso a varias criptomonedas que van a explotar en 2025.

La Ley GENIUS exige que las stablecoins estén totalmente respaldadas por efectivo o activos de alta liquidez, establece requisitos de auditoría estrictos para los grandes emisores y permite ciertas vías reguladoras a nivel estatal, un punto que difiere considerablemente de la versión de la Cámara de Representantes.

Aún así, nada es definitivo. Los expertos jurídicos afirman que la Cámara de Representantes podría intentar enmendar la Ley GENIUS, reintroduciendo potencialmente sus normas preferidas sobre la elegibilidad de los emisores, memecoins y el control federal.

También en la agenda de la Crypto Week: la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, más conocida como CLARITY. El proyecto de ley tiene por objeto establecer finalmente unas líneas jurisdiccionales claras entre la SEC y la CFTC, dos organismos reguladores que han estado en guerra por el control de las criptomonedas.

