Tras una semana de vértigo que llevó al Bitcoin por debajo de los 75.000 dólares, el mercado ensaya un rebote técnico. Mientras las instituciones vuelven a comprar el fondo en los ETF de BTC, los grandes inversores y empresas como BitMine están aprovechando la debilidad del Ether para acumular a precios no vistos en casi un año.

El mercado de criptomonedas ha vivido un inicio de febrero marcado por la volatilidad extrema y un sentimiento dividido. Tras el desplome del pasado viernes en los metales preciosos (oro y plata), el Bitcoin sufrió un efecto de arrastre que lo situó en mínimos de diez meses. Sin embargo, este 2 de febrero, la narrativa ha cambiado: los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. rompieron su racha de salidas con una entrada neta de 561,9 millones de dólares, liderada por los fondos de Fidelity (FBTC) y BlackRock (IBIT).

A pesar de este renovado apetito institucional, el precio del Bitcoin se mantiene en una zona de lucha, cotizando en torno a los 78.500 dólares. Los analistas advierten que, aunque el rebote es saludable, aún no hay bases sólidas para un rally sostenido hacia los máximos de 126.000 dólares vistos en octubre.

La paradoja del Ether: Salidas de ETF pero acumulación masiva

Mientras el Bitcoin recupera el favor de los fondos cotizados, el Ethereum (ETH) presenta una situación curiosa. Por un lado, sus ETF registraron ligeras salidas de casi 3 millones de dólares; por otro, los datos on-chain revelan una acumulación agresiva por parte de inversores estratégicos.

El gigante BitMine entra en escena: La gestora de tesorería BitMine Immersion Technologies anunció la compra de 41.000 ETH adicionales. Con esta operación, la firma ya controla el 3,55% de todo el suministro circulante de Ethereum (4,28 millones de tokens), acercándose a su objetivo de poseer el 5% de la red.

Éxodo de los exchanges: En las últimas 24 horas, se han retirado de los exchanges centralizados más de 143.000 ETH (unos 335 millones de dólares), lo que indica que los inversores están moviendo sus monedas a carteras frías o protocolos de staking, reduciendo la presión de venta inmediata.

Contexto Macro: ¿Oro, Plata o Cripto?

El desplome de enero, que borró un 26% del valor de Ethereum y llevó al Bitcoin un 40% por debajo de su máximo histórico, parece haber sido impulsado por un exceso de apalancamiento y una rotación temporal hacia la plata, que tuvo un rally parabólico a finales de 2025.

Actualmente, con la plata «enfriándose», los estrategas de firmas como FalconX sugieren que el capital podría estar regresando al sector cripto. Sin embargo, la rentabilidad de los mineros de Bitcoin está en mínimos históricos debido al aumento del hashrate y el frío extremo en Norteamérica, lo que obliga a las empresas del sector a diversificar hacia la inteligencia artificial para sobrevivir.

Lo que viene: El «Soporte de los 70.000»

Para el Bitcoin, la línea de defensa se sitúa ahora entre los 69.000 y los 75.000 dólares. Si el precio logra estabilizarse por encima de los 80.000 dólares esta semana, el sentimiento bajista que domina los mercados de predicción (donde se asigna un 68% de probabilidad a una caída mayor) podría empezar a disiparse.

En el caso de Ethereum, la mirada está puesta en los 2.200 dólares. Si los Bulls (compradores) logran mantener este nivel, el masivo reset de apalancamiento sufrido el pasado 31 de enero podría ser el suelo necesario para recuperar los 3.000 dólares en el segundo trimestre del año.

Sigue leyendo sobre las mejores altcoins