Solana capta 100 millones pese a caer un 30% en noviembre

Solana cayó un 9% hasta los 123 dólares el 1 de diciembre, ampliando el retroceso del 30% registrado en noviembre a pesar de atraer 101,7 millones de dólares en entradas institucionales, muy por debajo de los 785 millones de XRP.

Entradas institucionales: Solana queda relegada frente a XRP

El precio de Solana (SOL) experimentó otro descenso del 9% el primero de diciembre antes de estabilizarse en 123 dólares, prolongando la caída del mes anterior tras cerrar noviembre en 133 dólares con un retroceso del 30%. Los datos del mercado muestran que los productos de inversión en Solana atrajeron 101,7 millones de dólares en entradas netas durante noviembre, lo que evidencia una demanda institucional constante incluso mientras la acción del precio se debilitaba.

Un informe de CoinShares compartido por el agregador de noticias de Solana el 1 de diciembre reveló que Bitcoin lideró con 2.800 millones de dólares en entradas durante noviembre, mientras que Ethereum le siguió con 1.300 millones.

🚨JUST IN: Digital asset investment products saw $1.06B in inflows last week, following four consecutive weeks of outflows that totaled $5.7B, including a record outflow in the prior week. pic.twitter.com/GdZuk7FkDZ — SolanaFloor (@SolanaFloor) December 1, 2025

Los fondos de XRP captaron 785 millones de dólares, aproximadamente un 672% más que los 101,7 millones de Solana, subrayando la considerable brecha de preferencia por XRP sobre SOL entre los inversores corporativos estadounidenses, a pesar de la característica de rendimiento por staking de Solana. Los fondos de Cardano también atrajeron 18,9 millones de dólares, mientras que Litecoin y SUI captaron 7,6 millones y 2,1 millones respectivamente.

Mercados de derivados muestran señales de resistencia

En medio de la venta masiva del 1 de diciembre, los mercados de derivados de Solana mostraron señales de resistencia. El interés abierto cayó un 11,43% hasta los 6.680 millones de dólares, pero el volumen de operaciones se disparó un 75% hasta los 17.760 millones de dólares. La brecha entre la caída del interés abierto y el aumento del 75% en el volumen indica que la mayoría de la actividad intradía provino de operadores que optaron por ajustar sus posiciones en lugar de salir.

Pronóstico de precio: ¿puede Solana mantenerse sobre los 100 dólares?

Solana entra en diciembre cotizando por debajo de los 123 dólares. Con un sentimiento macroeconómico todavía débil, el soporte de 100 dólares podría mantenerse durante los primeros meses de 2025. El gráfico semanal muestra a SOL cotizando firmemente por debajo de las medias móviles de siete y treinta semanas, con la media de cincuenta semanas en 176 dólares actuando como resistencia a medio plazo y limitando cualquier intento significativo de recuperación.

El indicador de probabilidad de ruptura sugiere que es improbable que el precio de Solana caiga por debajo de los 100 dólares. La lectura actual muestra un 23,65% de riesgo de mayor caída y un 74,15% de posibilidades de un rebote temprano.

No obstante, los indicadores de impulso sugieren que los bajistas podrían continuar dictando el ritmo hasta que el precio de SOL recupere los 140 dólares. El RSI en 37,25 está por debajo de la línea media, lo que concuerda con un mercado que aún no está preparado para una reversión sostenida. El ratio de rentabilidad del 66,89% indica que la mayoría de los poseedores permanecen en beneficios, lo que históricamente incrementa la probabilidad de un retroceso más profundo, ya que los operadores pueden tolerar caídas sin desencadenar capitulación, como se observó en la acción del mercado de derivados el 1 de diciembre.

Si SOL recupera el canal de 140 dólares, reabre objetivos alcistas en 155 dólares cerca de la media móvil de cincuenta semanas. El fallo en cerrar por encima de la banda de soporte de 120 dólares expone al precio de SOL al soporte crítico de 100,68 dólares. Una ruptura por debajo de ese nivel invalidaría la narrativa actual de resistencia y colocaría a SOL en una fase correctiva más profunda.