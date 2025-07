Solana, una de las mejores altcoins, se está preparando para una actualización transformadora destinada a aumentar el rendimiento y la escalabilidad de su red.

Una propuesta reciente, el Documento de mejora de Solana 0286 (SIMD-0286), planea ampliar la capacidad de la cadena de bloques, lo que podría mejorar el funcionamiento de las transacciones y los contratos inteligentes en la red.

La propuesta describe el concepto de unidades de cómputo (CU), el recurso que alimenta todas las transacciones y contratos inteligentes en Solana. Cada operación consume una parte de estas unidades, y la capacidad actual de los bloques está limitada a 60 millones de CU.

El SIMD-0286 tiene como objetivo aumentar este límite en un 66 %, hasta alcanzar los 100 millones de CU por bloque. Esta mejora permitiría incluir más transacciones y llamadas a contratos inteligentes en cada bloque, lo que mejoraría el rendimiento de la red incluso en momentos de alta demanda para así consolidarla como una de las criptomonedas que van a explotar en 2025.

Para los desarrolladores, esto les permitiría crear aplicaciones más complejas sin problemas de congestión, mientras que los usuarios podrían disfrutar de tarifas más bajas y una finalización más rápida de las transacciones.

Solana ha aumentado recientemente su capacidad de bloques en un 20 %, y tiene prevista una nueva ampliación antes de finales de año. El director ejecutivo de Helius, Mert Mumtaz, señaló que la actualización significa que ahora se pueden incluir más transacciones en cada bloque, lo que mejora la experiencia del usuario.

Solana blocks are now 20% bigger — what does this mean?

on Solana, every transaction sent consumes resources

we call this resource "compute units" or CUs — like fuel for a car

every transaction consumes a different amount of CUs depending on its complexity, a simple transfer… https://t.co/4XOYZDUTtH

— mert | helius.dev (@0xMert_) July 23, 2025