A medida que Solana sigue ganando terreno entre las instituciones, Cantor Fitzgerald predice que pronto podría dominar a Bitcoin y ETH en las tesorerías corporativas. El informe señala que las capacidades de staking, la utilidad en expansión y la eficiencia de capital de Solana la convierten en una inversión ideal para las empresas.

Los analistas de Cantor Fitzgerald creen que las empresas públicas podrían adoptar Solana como activo principal, de forma similar a la estrategia de tesorería de Bitcoin de MicroStrategy, pero con un mayor potencial de rendimiento al ser una de las criptomonedas con más futuro.

A diferencia del Bitcoin, SOL permite a las empresas obtener rendimiento de sus activos en tesorería sin emitir acciones adicionales. El informe explica que el staking permite a las empresas con Solana en tesorería aumentar el valor de SOL por acción de forma más eficiente que las empresas basadas en Bitcoin, que pueden aumentar el valor de BTC por acción.

El informe también destaca la agresiva expansión de Solana en el ámbito de las utilidades, más allá del comercio de memecoins. Los datos de DeFiLlama sugieren que el valor total bloqueado (TVL) de SOL se ha multiplicado por más de 33 en el último año, situándose actualmente en 8.630 millones de dólares.

La cadena de bloques se está convirtiendo rápidamente en un centro de tokenización, utilizado por instituciones como Moody’s para la calificación crediticia de activos. Kraken también está considerando un producto de acciones tokenizadas en la infraestructura de Solana, lo que refleja la creciente confianza en las capacidades de la red.

La empresa de inversión tecnológica MemeStrategy se ha convertido recientemente en la primera empresa que cotiza en bolsa en Hong Kong en invertir directamente en Solana. La compra de SOL realizada el lunes por MemeStrategy hizo que sus acciones subieran un 28,5 % en la Bolsa de Hong Kong, con ganancias continuadas el 17 de junio.

Mientras tanto, CoinShares se convirtió en la octava empresa en solicitar un ETF al contado de Solana ante la SEC de EE. UU., con el objetivo de cotizar en el Nasdaq. Los analistas de Bloomberg estiman que hay un 90 % de probabilidades de que se apruebe antes de julio de 2025, aunque el cuarto trimestre de 2025 es un plazo más realista.

En el momento de redactar este artículo, Solana cotiza a 154 dólares, con una caída de alrededor del 2,18 % en el último día. Actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 81.000 millones de dólares.

En el gráfico diario, el precio está rebotando desde la banda de Bollinger inferior, cerrando ahora justo en la banda media (SMA de 20 días) en 154,37 dólares. Esto sugiere un impulso neutral, pero con los primeros signos de fortaleza.

Las bandas se están comprimiendo, lo que a menudo conduce a una ruptura. Una ruptura por encima de la resistencia de la banda media podría dar lugar a pruebas en 166 y 188 dólares.

El RSI se sitúa en 47,65, lo que sugiere que la sexta mayor criptomoneda no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Un nuevo movimiento del RSI podría dar lugar a un sentimiento alcista más fuerte. Sin embargo, una caída desde el nivel actual podría enviar a SOL a los soportes de 142 y 134 dólares.

Según el analista de criptomonedas Batman, Solana parece estar posicionándose discretamente para un importante movimiento alcista. Ha esbozado tres posibles fases para el repunte: primero superar los 188 dólares, luego avanzar hacia los 227 dólares y, potencialmente, romper por encima de los 280 dólares.

$SOL looking solid for a massive run!

Look at the TA showing 3 clear phases. First Break $188 → then push to $227 → then possibly $280+.

It is building quietly right now, but the curve is turning vertical. Feels like something big is happening soon.

Are you ready? pic.twitter.com/c0dRrbj7K0

— BATMAN ⚡ (@CryptosBatman) June 16, 2025