Superciclo de Bitcoin: por qué 2026 podría redefinir el mercado

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y destacados analistas del mercado están convencidos: los próximos años podrían validar el “superciclo de Bitcoin”, desconectando fundamentalmente al activo de sus patrones tradicionales de cuatro años. Este posible cambio estructural sugiere que la liquidez institucional y la claridad regulatoria podrían finalmente superar el impacto programático de la emisión de oferta.

Históricamente, el descubrimiento de precios de Bitcoin ha estado ligado al ciclo del halving, un evento recurrente que reduce las recompensas de los mineros a la mitad cada cuatro años. Sin embargo, el panorama del mercado ha evolucionado significativamente tras la aprobación de los ETF al contado en EE. UU. y la afluencia sin precedentes de capital corporativo. Los observadores de la industria argumentan que la creciente liquidez global y los inminentes marcos legislativos como la ley CLARITY están superando ahora la mecánica del choque de oferta, preparando el escenario para una tendencia alcista sostenida impulsada por la demanda más que solo por la escasez.

¿Está retrocediendo el ciclo del halving? Una nueva idea sobre el superciclo de Bitcoin

Esta es la idea actual: para CZ, la entrada de capital institucional a gran escala señala un alejamiento de la volatilidad de auge y caída impulsada por los minoristas. Sugiere que el mercado está madurando y que las curvas de adopción se están volviendo más importantes que la simple reducción de la emisión de nuevas monedas.

Esta visión desafía la expectativa rígida de un mercado bajista simplemente porque ha transcurrido un tiempo específico desde el último halving.

Respaldando esta tesis, los datos macroeconómicos indican que la correlación de Bitcoin con la oferta monetaria M2 global es sólida, lo que sugiere que las políticas de los bancos centrales son un impulsor de precios más potente que la mecánica interna del protocolo.

Analistas como Ali Martínez han señalado patrones históricos que sugieren que, sin un catalizador masivo, Bitcoin aún podría enfrentar correcciones cíclicas profundas, probando potencialmente niveles de soporte inferiores antes de cualquier nueva carrera parabólica.

Una nueva perspectiva cripto para 2026

El cambio potencial hacia un superciclo otorga un peso significativo al entorno regulatorio y macroeconómico esperado en el futuro cercano. El avance de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act), o Ley CLARITY, representa una pieza crucial de este rompecabezas. Al establecer potencialmente una división clara de poder entre la SEC y la CFTC, la legislación podría ofrecer la certeza jurisdiccional necesaria para liberar billones de capital institucional que se encuentra en espera, reforzando la clase de activo frente a la volatilidad tradicional.

Además, la perspectiva cripto para 2026 se ve complicada por factores monetarios más amplios. Dado que el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expira en mayo de 2026, la incertidumbre respecto a las futuras políticas de tipos de interés podría impulsar a los inversores hacia Bitcoin como cobertura contra la imprevisibilidad de los bancos centrales. Si estos catalizadores regulatorios y monetarios se alinean, el mercado podría finalmente liberarse del ciclo de cuatro años, entrando en un período de apreciación sostenida característico de un activo de reserva global maduro.

Análisis de precios de Bitcoin: superciclo cargando… ¿o solo otra caída?

Bitcoin oscila entre los 67.000 y 67.500 USD, asimilando una brutal caída del 45-50% desde el máximo histórico (ATH) de octubre de 2025 por encima de los 126.000 USD. Las ventas masivas de ballenas (incluyendo una nueva acumulación de 172 millones de USD) y la disminución del interés abierto (OI) en futuros han alimentado el descenso, con el precio comprimiéndose entre el soporte de 60.000 USD y la resistencia de 69.000 USD.

Las señales on-chain claman acumulación; sin embargo, las salidas de los ETF y la cautela macroeconómica mantienen el sentimiento bajista a corto plazo, con un posible ajuste hacia los 60.000 USD o menos antes de cualquier impulso real.

La incapacidad del mercado para superar los 69.000 USD hasta ahora está resultando un duro golpe contra la audaz tesis del superciclo de CZ: en lugar de desacoplarse hacia un alza interminable, el BTC permanece encadenado a la dinámica clásica de corrección post-pico, con los toros careciendo de la potencia necesaria para una ruptura.

Por ahora, el movimiento es lateral.