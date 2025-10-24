Key Notes

Rowe Price, que gestiona 1,8 billones de dólares, ha solicitado su primer ETF de criptomonedas gestionado de forma activa.

El ETF seguirá entre 5 y 15 criptomonedas importantes, entre ellas BTC, ETH y SOL.

Su objetivo es superar al índice FTSE Crypto US Listed Index mediante una estrategia activa.

Rowe Price, la empresa de inversión de 87 años que gestiona más de 1,8 mil millones de dólares en activos, ha entrado oficialmente en el mercado de activos digitales con las mejores criptomonedas para invertir.

La gestora de activos con sede en Baltimore presentó una declaración de registro S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para lanzar el T. Rowe Price Active Crypto ETF, su primer fondo cotizado en bolsa centrado en las criptomonedas con más futuro.

El ETF se gestionaría de forma activa y ofrecería exposición a una cesta de entre 5 y 15 nuevas criptomonedas, entre las que se incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin y Shiba Inu.

El fondo tiene como objetivo superar al índice FTSE Crypto US Listed Index utilizando una combinación de factores fundamentales, de valoración y de impulso para determinar las posiciones y sus ponderaciones.

Estrategia activa e impacto en el sector

A diferencia de los ETF al contado, que simplemente siguen un índice, el enfoque activo de T. Rowe Price permite a sus gestores ajustar las posiciones de forma dinámica, cambiando entre monedas en función de las condiciones del mercado.

Los analistas afirman que esto da al fondo flexibilidad para navegar por mercados volátiles y potencialmente superar los índices de referencia pasivos e incluso poder sumar algunas de las últimas preventas de criptomonedas que pueden reportar ganancias a largo plazo.

«Es una sorpresa verlos como participantes relativamente tardíos, pero están planeando ofrecer algo diferenciado para intentar entrar en el espacio», dijo Bryan Armour, analista de ETF de Morningstar. Añadió que los ETF de criptomonedas multimoneda y gestionados activamente siguen siendo poco comunes.

La solicitud también muestra el creciente compromiso de T. Rowe con los activos digitales. En 2022, la empresa contrató al antiguo ejecutivo de fondos de cobertura criptográficos Blue Macellari como director de estrategia de activos digitales. A principios de este año, la empresa también insinuó su intención de expandirse más allá de las acciones y los bonos.

Mayor impulso de los ETF

Mientras tanto, más de 150 solicitudes están a la espera de la aprobación de la SEC, incluidos nuevos productos de VanEck, BlackRock y Fidelity.

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

El progreso normativo se ha acelerado tras la aprobación por parte de la SEC de las normas genéricas de cotización para los ETF basados en materias primas, lo que ha reducido el periodo de espera para la puesta en marcha de los fondos criptográficos. Incluso se espera que se creen otros instrumentos como los especializados en las mejores memecoins.

El proceso de revisión de la SEC se ha estancado debido al cierre del Gobierno de EE. UU., que ya se prolonga por tercera semana. Con una plantilla limitada, es poco probable que la agencia tramite las solicitudes de ETF criptográficos hasta que el Gobierno vuelva a abrir.

Nate Geraci, presidente de NovaDius Wealth Management, afirmó que no se puede subestimar la importancia de la solicitud de T. Rowe Price para un ETF de criptomonedas gestionado activamente.

Can’t overstate significance of T. Rowe Price filing for an actively managed crypto ETF out of left field… T. Rowe is the quintessential legacy asset manager, founded in 1937. They manage some $1.8tril in assets, but just got involved w/ ETFs in 2020. Now moving to crypto. pic.twitter.com/S7XD7GSYxl — Nate Geraci (@NateGeraci) October 23, 2025

Rowe Price, fundada en 1937, está construyendo una infraestructura completa para gestionar el comercio de criptomonedas y la gestión de ETF, señaló Geraci, al tiempo que destacó que las criptomonedas con más potencial son ahora una parte integral de las finanzas.