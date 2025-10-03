Key Notes

La capitalización bursátil de las altcoins saltó a 1,12 billones de dólares al comenzar el repunte de octubre, conocido como «Uptober».

El XRP ganó un 4,5 % gracias a la ampliación de la tesorería de VivoPower y a la acumulación de grandes ballenas.

Avalanche Treasury Co anunció un acuerdo SPAC por valor de 675 millones de dólares, lo que impulsó el precio del AVAX.

Los mercados de criptomonedas han tenido un buen comienzo en octubre, con una capitalización de mercado combinada de las mejores altcoins que ha aumentado hasta los 1,12 billones de dólares. Las principales altcoins, como XRP, Solana, Avalanche e Hyperliquid, han registrado importantes ganancias en el último día.

XRP gana terreno gracias al interés corporativo

XRP ha registrado un aumento del 4,5 % en las últimas 24 horas, ya que la demanda de los compradores sigue creciendo. VivoPower International PLC, que cotiza en el Nasdaq, reveló que había recaudado 19 millones de dólares a través de una oferta de acciones, cuyos ingresos se destinarán a ampliar sus participaciones en XRP así como otras nuevas criptomonedas en el futuro.

La empresa emitió nuevas acciones a 6,05 dólares cada una, una prima con respecto a su último precio de cierre. Esto se produce tras una oferta anterior en virtud de la Regulación S, lo que supone un paso adelante en el programa de tesorería digital de VivoPower.

El anuncio coincidió con una fuerte acumulación de XRP por parte de grandes inversores. El analista Ali Martínez señaló que las ballenas han comprado aproximadamente 250 millones de XRP, por valor de unos 745 millones de dólares, desde el comienzo de la semana.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

Según los datos de CoinMarketCap, el volumen de operaciones en 24 horas ha aumentado un 33 %, y el XRP está probando actualmente la zona crucial de los 3,0 dólares. Los analistas sugieren que, si el token cierra por encima de este nivel, podría producirse un movimiento hacia los 3,5 dólares para posicionarlo como una de las criptomonedas que van a explotar.

AVAX se fortalece con un acuerdo SPAC de 675 millones de dólares

Avalanche Treasury Co. (AVAT) también anunció una combinación de negocios por valor de 675 millones de dólares con Mountain Lake Acquisition Corp. (MLAC), que cotiza en el Nasdaq. El acuerdo incluye 460 millones de dólares en activos del tesoro, parte de los cuales ya se han destinado a la compra de AVAX.

AVAT reveló que ha adquirido 200 millones de dólares en AVAX con descuento, con derechos de prioridad durante 18 meses.

El mercado reaccionó positivamente, con un aumento del 3,5 % en AVAX en el último día, lo que supuso un aumento de 350 millones de dólares en la capitalización bursátil. El token se negocia actualmente en torno a los 30,72 dólares, con una capitalización bursátil de 12.970 millones de dólares.

¿Se avecina un repunte de las altcoins?

El repunte de octubre y los próximos plazos de los ETF para varias de las mejores criptomonedas para invertir hoy han reavivado las esperanzas de que el mercado pueda estar finalmente preparándose para su próxima gran subida. Aunque el optimismo va en aumento, algunos analistas advierten contra la declaración de una «temporada de altcoins» en toda regla.

El operador de criptomonedas Daan Crypto Trades señaló que la capitalización total del mercado de altcoins está volviendo a probar los niveles vistos por última vez en 2021. Sugirió que, aunque es probable que algunos tokens obtengan un rendimiento superior, el sector aún necesita un avance decisivo.

The Total Altcoin Market Cap is giving the 2021 highs another go. I do still believe that we need to see a clear break and close above to really get the altcoin market properly going again. Big runners will still be concentrated and there will be outperformers and… pic.twitter.com/RNQiSZ22yD — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 2, 2025

El analista explicó que, en ciclos anteriores, una vez que se produce ese avance colectivo, tiende a atraer a nuevos participantes al mercado.