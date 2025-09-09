Key Notes

ETF de Ethereum registraron una salida récord de 788 millones de dólares, mientras que los ETF de Bitcoin obtuvieron una entrada de 246 millones de dólares.

La liquidez de los futuros se está debilitando, con la ratio de compra/venta de Taker en mínimos cíclicos.

Los analistas siguen divididos, y algunos afirman que la temporada de las altcoins se ha retrasado, pero no ha desaparecido.

El mercado de las criptomonedas está mostrando signos de cambio en los flujos de capital hacia Bitcoin, lo que deja a las altcoins luchando por recuperar impulso.

Los datos recientes de los ETF, las señales del mercado de futuros y los patrones técnicos en la capitalización bursátil más amplia de las altcoins sugieren que Bitcoin vuelve a ser el centro de atención de las instituciones y los minoristas.

From September 2 to September 5 (ET), Ethereum spot ETFs saw a weekly net outflow of $788 million — the largest on record — with no single ETF recording a net inflow. In contrast, Bitcoin spot ETFs posted a weekly net inflow of $246 million, marking two consecutive weeks of net… pic.twitter.com/jWWgqEfrhO — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 8, 2025

Salidas de Ethereum frente a entradas de Bitcoin

Entre el 2 y el 5 de septiembre, los ETF al contado de Ethereum registraron 788 millones de dólares en salidas netas, la mayor cifra registrada, sin que ningún ETF registrara entradas netas.

Por el contrario, los ETF al contado y futuros de Bitcoin registraron entradas netas por valor de 246 millones de dólares, lo que supone la segunda semana consecutiva de flujos positivos. La divergencia muestra que los inversores prefieren BTC, mientras que las altcoins no logran obtener las ganancias esperadas.

Caída inesperada en la ratio de compra/venta de Taker

Según CryptoQuant, la ratio de compra/venta de Taker, un indicador clave del sentimiento del mercado de futuros, ha caído a mínimos cíclicos, comparables a los niveles observados en el pico de Bitcoin en 2021.

A diferencia de ciclos anteriores, en los que el volumen de compra de futuros de Binance se correlacionaba fuertemente con la subida del precio de Bitcoin, las condiciones actuales revelan una brecha, es decir, Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para comprar, ha alcanzado nuevos máximos sin el apoyo equivalente del mercado de futuros.

Los analistas advierten que la liquidez tanto en el mercado al contado como en el de futuros se está debilitando, y que una recuperación sostenida de la liquidez será fundamental para prolongar este ciclo alcista.

Opiniones de los analistas: ¿mercado alcista de las altcoins o falsas esperanzas?

El destacado analista de criptomonedas Michael van de Poppe sostiene que un mercado alcista de las altcoins está «a la vuelta de la esquina», argumentando que la ausencia de participación minorista y los vientos en contra macroeconómicos han retrasado, pero no destruido, el ciclo de las altcoins.

Van de Poppe descartó la narrativa tradicional del ciclo de cuatro años y, en su lugar, señaló factores macroeconómicos e institucionales más amplios que, en su opinión, están prolongando las fases del mercado.

The #Altcoin bull market is around the corner –> I'm all-in. It's difficult to understand why the markets haven't been moving upwards. Well, is it? There hasn't been retail interest. Solely dedicated towards $ETH and $BTC. Times are changing, that's why I'm all-in altcoins.… pic.twitter.com/qVrmEadDP6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 7, 2025

Comparó la corrección y el estancamiento actuales con las fases previas al repunte de 2017, argumentando que los mercados podrían estar «preparándose para el próximo gran repunte».

Aun así, las altcoins no han logrado mantener sus repuntes desde finales de 2023, y su bajo rendimiento en comparación con Bitcoin ha llevado a muchos operadores a preguntarse cuál será la próxima criptomoneda en explotar en 2025.

Análisis del gráfico del mercado de altcoins

Si observamos el gráfico TOTAL3 (capitalización total del mercado de criptomonedas, excluidos Bitcoin y Ethereum), el mercado de altcoins se está consolidando cerca de los 1,06 billones de dólares tras meses de movimientos laterales irregulares.

Las bandas de Bollinger se están estrechando, lo que indica que es inminente una expansión de la volatilidad. Mientras tanto, el indicador MACD se mantiene relativamente plano, lo que refleja la indecisión entre los operadores.

Una ruptura por encima de los 1,10 billones de dólares podría reavivar la confianza en las altcoins, con la siguiente zona de resistencia situada en torno a los 1,25 billones de dólares.

Un movimiento decisivo por encima de este nivel confirmaría una posible reversión, abriendo la puerta a un repunte más amplio de las altcoins.

Por otro lado, si no se mantiene por encima de los 1 billón de dólares, podría desencadenarse una corrección más profunda, dejando al descubierto el soporte cercano a los 900 000 millones de dólares y posiblemente volviendo a poner a prueba la zona de los 740 000 millones de dólares vista por última vez a mediados de 2024.