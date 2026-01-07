Tether ha anunciado el lanzamiento de “Scudo”, una nueva unidad de cuenta asociada a Tether Gold (XAUT) cuyo objetivo es facilitar las operaciones fraccionadas y hacer más sencillo pagar y cobrar en oro tokenizado.

Según un comunicado publicado por la compañía el 6 de enero, un Scudo equivale a una milésima (1/1.000) de onza troy de oro, o, lo que es lo mismo, la cantidad proporcional correspondiente de XAUT. Con esta medida, Tether busca permitir que los usuarios fijen precios sin recurrir a lo que describe como “fracciones decimales complejas de XAUT”, un detalle técnico que, en la práctica, complicaba el uso cotidiano del token respaldado por oro.

Introducing Scudo.

A new way to measure the value of gold on-chain. Scudo is a simple, intuitive unit that makes Tether Gold ( XAU₮) easier to use, track, and transact. 1 Scudo = 1/1000 of an XAU₮ (Gold Ounce), giving you a practical and accessible way to send and receive gold… pic.twitter.com/JLbhuUYTk2 — Tether Gold (@tethergold) January 6, 2026

Una unidad pensada para pagos pequeños

Tether explica que los usuarios podrán operar con Scudo en unidades enteras o parciales, lo que, según la empresa, abre la puerta a emplear el oro como medio de intercambio incluso en operaciones de menor importe y compras habituales.

En un entorno marcado por la volatilidad de los activos digitales y la incertidumbre macroeconómica, esta mayor accesibilidad podría resultar atractiva para inversores y tenedores de criptomonedas que buscan un refugio frente a episodios de disrupción económica.

El oro se mantiene en máximos, mientras Bitcoin muestra debilidad

La iniciativa llega en un momento de fuerte protagonismo del metal precioso. En octubre de 2025, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 4.058,98 dólares por onza.

Ese mismo mes, Bitcoin también marcó récord, con un pico de 125.556 dólares al cierre del año. Sin embargo, antes de que terminara 2025, el mercado dio un giro brusco: en noviembre, Bitcoin cayó por debajo de los 85.000 dólares, y aunque logró recuperar la zona de los 90.000 al terminar el año, el impulso alcista de comienzos de enero se diluyó rápidamente. Tras un repunte puntual hasta los 94.000 dólares el 5 de enero, Bitcoin volvió a retroceder y, en el momento de publicación del artículo, se movía alrededor de los 92.500 dólares.

Récord del oro en diciembre

A diferencia de la criptomoneda, el oro mantuvo la inercia alcista tras octubre. El 23 de diciembre de 2025, el metal registró un nuevo máximo histórico en 4.525,16 dólares por onza, aunque corrigió ligeramente durante la semana posterior.

A 6 de enero, el oro volvió a recuperar el nivel de 4.491 dólares, con una subida cercana al 1% en la sesión.

Stablecoins y oro, en el foco como reservas de valor

El impacto económico de los precios récord del oro y la sensación de inestabilidad relativa en el mercado cripto —incluso en activos de referencia como Bitcoin o Ethereum— ha contribuido a que tanto las stablecoins como el oro refuercen su papel como reservas de valor en el radar de inversores y operadores.

En ese contexto, Tether apunta a que su innovación con Scudo podría ayudar a que los tokens respaldados por oro ganen peso como alternativa defensiva, especialmente cuando el mercado de criptomonedas se mueve con sobresaltos y los inversores buscan estabilidad en medio de la incertidumbre.

