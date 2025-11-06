Key Notes

El operador mantiene 64,7 millones de dólares en posiciones largas apalancadas con ETH a 25x, BTC a 20x, SOL a 20x y UNI a 10x, según datos de HyperDash.

Las condiciones del mercado mostraron que 438.063 operadores liquidaron 1730 millones de dólares en 24 horas, con 1320 millones de dólares en posiciones largas cerradas, mientras que el índice Fear & Greed de la CNN alcanzó los 21 puntos.

La cartera ha generado 21,99 millones de dólares en beneficios totales, con una tasa de ganancia del 73,73 % en 236 operaciones desde el 14 de julio de 2025, según los análisis de HyperDash.

Un operador identificado por la dirección de monedero 0x9263… cerró todas las posiciones cortas y abrió 64,7 millones de dólares en nuevas posiciones largas apalancadas en Hyperliquid el 5 de noviembre de 2025. Las posiciones incluyen algunas de las mejores criptomonedas para invertir como Bitcoin, Ethereum, Solana y Uniswap.

La operación fue comunicada por la plataforma de análisis de cadenas de bloques Lookonchain, que afirmó que el operador había completado 20 operaciones rentables desde el 1 de octubre, con un beneficio de 23,7 millones de dólares. Los datos de HyperDash muestran que la cartera ha completado un total de 236 operaciones que incluyen las mejores altcoins, con una tasa de éxito del 73,73 % y un beneficio total de 21,99 millones de dólares desde que el operador se activó el 14 de julio de 2025.

A smart trader "0x9263" on Hyperliquid has closed his shorts and flipped long on $ETH, $BTC, $SOL, and $UNI. Since Oct 1, he has completed 20 trades, all profitable — with a total profit of $23.7M.https://t.co/Sy2TnFXz2x pic.twitter.com/VYyTirJtbe — Lookonchain (@lookonchain) November 5, 2025

El operador cerró cuatro posiciones cortas el 4 de noviembre con un beneficio combinado de 4,74 millones de dólares antes de abrir las posiciones largas. La mayor posición corta cerrada fue una posición SOL mantenida durante ~24 días que generó 2,79 millones de dólares en beneficios, seguida de una posición corta BTC mantenida durante ~14 días que produjo 1,84 millones de dólares. Le siguen otras asociadas a las nuevas criptomonedas.

Las condiciones del mercado muestran un miedo extremo

Las posiciones largas del operador contrastaban con las condiciones generales del mercado el 5 de noviembre. Los datos de CoinGlass mostraban que 438.063 operadores habían sido liquidados en las últimas 24 horas, con un total de liquidaciones que alcanzaba los 1730 millones de dólares. Las posiciones largas representaban 1320 millones de dólares de las liquidaciones, mientras que las posiciones cortas representaban 404,17 millones de dólares.

El índice de miedo y avaricia de la CNN se situó en 21, lo que indica un miedo extremo en los mercados tradicionales. Una lectura por debajo de 25 suele reflejar una mayor aversión al riesgo entre los inversores que buscan las últimas preventas de criptomonedas. Otras entidades se han dedicado a la acumulación de Bitcoin durante el mismo periodo.

La mayor liquidación individual en el periodo de 24 horas se produjo en Hyperliquid, la misma bolsa en la que el operador mantiene posiciones. Según CoinGlass, se liquidó una orden de ETH por valor de 26,06 millones de dólares. Otros servicios de seguimiento informaron de una acumulación de ballenas de Ethereum durante la caída.

Rendimiento histórico del operador

Los datos de rendimiento de la cartera de HyperDash muestran 21,99 millones de dólares en beneficios realizados en 236 operaciones desde el 14 de julio de 2025. La tasa de ganancia del 73,73 % indica 174 operaciones rentables del total. Entre las operaciones más destacadas del pasado se incluyen un beneficio de 5,1 millones de dólares en una posición corta de SOL (incluidas memecoins de Solana) en octubre y una ganancia de 4 millones de dólares en una posición larga de SOL.

Según los datos de DeBank, la cartera tiene 1,13 millones de dólares en activos al contado en múltiples plataformas. Las tenencias al contado hiperlíquidas incluyen 27,57 BTC envueltos valorados en 2,8 millones de dólares y 794,33 ETH envueltos por valor de 2,62 millones de dólares. El operador también mantiene 33 099 dólares en posiciones de predicción en Polymarket, con apuestas sobre las decisiones de la Reserva Federal en materia de tipos de interés, los resultados políticos y si Taylor Swift será la artista más popular de Spotify en 2025.

El operador mantiene actualmente una exposición larga del 100 % con un apalancamiento global de 4,17 veces en toda la cartera. Las posiciones incluyen ETH con un apalancamiento de 25 veces, BTC de 20 veces, SOL de 20 veces y UNI de 10 veces. El valor total de la posición asciende a 64,6 millones de dólares, según los datos de HyperDash del 5 de noviembre. Esto contrasta con la agresiva actividad de venta de Bitcoin por parte de otros grandes tenedores de las criptomonedas con más futuro.