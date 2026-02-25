Tres plataformas de Solana cerrarán tras un exploit de 27 millones de dólares

Tres plataformas prominentes dentro del ecosistema de Solana, Step Finance, SolanaFloor y Remora Markets, cerrarán sus operaciones tras una debilitante brecha de seguridad de 27 millones de dólares. El cierre total se debe a un exploit crítico en las billeteras de tesorería de Step Finance el 31 de enero de 2026. Sin nuevo capital para cubrir el agujero de 27 millones de dólares, las plataformas se volvieron insolventes.

El equipo detrás de Step Finance declaró el lunes, 23 de febrero de 2026, que no pudieron «asegurar un resultado viable» para recuperar los fondos robados, lo que llevó al cierre inmediato del protocolo y sus subsidiarias.

Today we are announcing that Step Finance, SolanaFloor, and Remora Markets will be winding down all operations. Following the hack at the end of January we explored every possible path forward, including financing and acquisition opportunities. Unfortunately, we were unable to… — Step☀️ (@StepFinance_) February 23, 2026

Este es un final desolador para un conjunto de plataformas que alguna vez sirvieron como el panel de control principal para los usuarios de Solana. Sin embargo, el incidente se suma a la lista de desafíos de seguridad que periódicamente han puesto a prueba la resiliencia de la red Solana.

No obstante, la reacción del mercado para el token nativo Solana (SOL) ha sido en gran medida moderada ante los cierres. Si bien la pérdida de un panel de control con historia perjudica el sentimiento, el token ha mantenido sus niveles críticos de soporte.

Se dedicaron semanas a explorar vías de recuperación

Este incidente se suma a la lista de desafíos de seguridad que periódicamente han puesto a prueba la resiliencia de la red Solana.

Además, el equipo de Step Finance reveló que pasaron las semanas posteriores al ataque explorando varias vías de recuperación, incluyendo ofertas de adquisición y financiación puente. Lamentablemente, estos esfuerzos no lograron materializarse.

https://twitter.com/StepFinance_/status/1764654321

El cierre afecta al panel de control principal de Step Finance, al medio de comunicación y análisis del ecosistema SolanaFloor, y al protocolo de rendimiento Remora Markets. El equipo declaró que se iniciará un proceso de recompra para los holders del token STEP basado en una instantánea tomada antes del exploit. Además, se está organizando un proceso de redención para los holders del token rToken de Remora.

Amenazas similares de drenadores de billeteras en Ethereum

La sofisticación de los ataques dirigidos a la infraestructura DeFi está aumentando en todas las cadenas, incluida Ethereum.

Pero, como ejemplo, el ecosistema de Solana en general ha mostrado una maduración significativa.

La red ha visto cómo su sector de Activos del Mundo Real (RWA) ha superado valores récord. En efecto, el interés institucional permanece firme a pesar de los fallos individuales de los protocolos.

EXPLORE: Las nuevas criptomonedas que destacarán

next