El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Cámara de Representantes a aprobar lo antes posible la Ley GENIUS sobre Stablecoin para poder promulgarla. El proyecto de ley sobre las estas altcoins supone un gran avance para el sector de las criptomonedas en los Estados Unidos, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señala que «las stablecoins pueden reforzar la supremacía del dólar».

En su mensaje en la plataforma Truth Social tras la aprobación del Senado, Trump escribió:

El 17 de junio, el Senado aprobó la Ley GENIUS por 68 votos a favor y 30 en contra. La prueba de fuego será su aprobación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una escasa mayoría sobre los demócratas.

En su mensaje en la plataforma X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo:

Además, otros partidarios de la Ley GENIUS argumentan que podría ser fundamental para preservar el dominio del dólar estadounidense en las finanzas mundiales y abrir un importante camino a nuevas criptomonedas.

El senador Bill Hagerty, patrocinador del proyecto de ley, afirmó que la legislación permitiría a las empresas de todos los tamaños y a los estadounidenses de todo el país liquidar los pagos casi al instante, eliminando los retrasos de días o incluso semanas.

El 19 de junio, las acciones de Coinbase Inc (NASDAQ: COIN) o Circle Internet Group (NYSE: CRCL) se dispararon después de que los legisladores estadounidenses se mostraran optimistas sobre el avance de la Ley GENIUS para su aprobación en la Cámara de Representantes. Todo este escenario es favorable para varias criptomonedas que van a explotar en 2025.

Coinbase (COIN) cerró la jornada con una subida del 16,32 %, hasta los 295,29 dólares. Por su parte, Circle (CRCL) se disparó un 33,82 % y cerró en 199,59 dólares. Desde la salida a bolsa de Circle la semana pasada, las acciones de CRCL han experimentado una mega subida y ahora cotizan a 6,5 veces el precio de emisión de 31 dólares por acción acompañando así a las criptomonedas que más han subido.

El emisor de la stablecoin USDC se beneficiará en gran medida de la ley, ya que la mayor parte de sus ingresos proviene de los intereses devengados por las reservas que respaldan el USDC, que cofundó con Coinbase en 2028.

$COIN 🚀

Market is slowly discovering that Coinbase gets 50% of $CRCL revenue generated from USDC + 100% of revenue from USDC on Coinbase platform + an equity stake

+ GENIUS Act just passed the Senate. It's a Stablecoin Summer 🌊

+ they're filing to tokenize stocks on platform… pic.twitter.com/ADRmRQ16Si

— GENCO (@gencostocks) June 18, 2025