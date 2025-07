El presidente Donald Trump ha pedido la dimisión inmediata del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que ha desatado el temor a una tormenta financiera más amplia, cuyos efectos podrían extenderse al ámbito de los activos digitales y las criptomonedas con más futuro.

🚨 BREAKING: President Trump DEMANDS Jerome Powell "RESIGN IMMEDIATELY" as Fed Chair and says Congress should INVESTIGATE him.

"Too late! He's always late! But he wasn't late with Biden before the election, he was cutting [rates] like crazy."

"He was trying to get them in." pic.twitter.com/7kFjoRCXei

