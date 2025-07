El mercado de las criptomonedas con más futuro se encuentra una vez más en el ojo del huracán político, ya que dos de sus figuras más influyentes y destacados defensores de las criptomonedas, Donald Trump y Elon Musk, vuelven a enfrentarse.

La renovada disputa entre el multimillonario tecnológico y el presidente de los Estados Unidos ya ha causado estragos en los mercados financieros, incluido el de las criptomonedas, con CoinMarketCap mostrando una caída del 1 % en la capitalización total del mercado de las criptomonedas en el último día.

El origen del conflicto entre los dos multimillonarios se encuentra en la controvertida subida del techo de la deuda de 5 billones de dólares propuesta por el Congreso, controlado por los republicanos, y respaldada por el presidente Trump.

What’s the point of a debt ceiling if we keep raising it?

Mientras tanto, bitcoin cayó un 1,27 % por debajo de los 107.000 dólares, y el mercado de las criptomonedas y altcoins en general registró casi 200 millones de dólares en liquidaciones, con posiciones largas que representaron 118,47 millones de dólares.

Elon Musk no se contuvo. Criticó el proyecto de ley como «demencial y destructivo», tildó a los republicanos de «Porky Pig Party» y amenazó con lanzar un nuevo movimiento político: el Partido América.

Musk acusó a los legisladores republicanos de traición por hacer campaña a favor de la austeridad fiscal y luego respaldar la mayor expansión de la deuda en la historia de Estados Unidos.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025