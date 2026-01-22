Trump en Davos: «EE. UU. será la capital mundial del Bitcoin»

El presidente estadounidense aprovecha el Foro Económico Mundial para anunciar la firma inminente de la ley de estructura de mercados cripto. Sin embargo, la oposición de Coinbase y las dudas sobre la restricción de beneficios a cargos públicos —incluido el propio Trump— generan una volatilidad que mantiene al Bitcoin en la cuerda floja de los 90.000 dólares.

El Foro Económico Mundial de Davos ha sido el escenario elegido por Donald Trump para reafirmar su órdago digital. En un discurso que mezcló la geopolítica de Groenlandia con la hegemonía financiera, el presidente de los Estados Unidos aseguró que la firma de la Ley CLARITY (Digital Asset Market CLARITY Act) es inminente. El objetivo: «desbloquear nuevas vías de libertad financiera» y evitar que China arrebate a Washington el título de «capital mundial de las criptomonedas».

«El Congreso está trabajando muy duro en la legislación sobre la estructura del mercado cripto. Bitcoin, todos ellos. Espero firmarla muy pronto», afirmó Trump ante la élite económica global.

Sus palabras sirvieron de bálsamo temporal para un mercado que venía de sufrir liquidaciones por valor de 600 millones de dólares, permitiendo al Bitcoin recuperar los 92.000 dólares tras haber caído brevemente por debajo de los 90.000.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he hopes to sign the crypto market structure bill (CLARITY Act) soon. pic.twitter.com/2tQQqeefwP — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) January 21, 2026

La rebelión de Coinbase: «Mejor ninguna ley que una mala ley»

A pesar del entusiasmo presidencial, el sector cripto no está unido. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha provocado un terremoto legislativo al retirar su apoyo al borrador actual de la ley. «Lamentablemente, Coinbase no puede apoyar el proyecto tal como está escrito», sentenció Armstrong, calificando algunos puntos como «atentados contra la innovación».

Los puntos de conflicto: Armstrong denuncia que la ley incluye una prohibición «de facto» sobre las acciones tokenizadas y restricciones severas a las recompensas por staking en stablecoins . Según el CEO, estas medidas benefician injustamente a la banca tradicional (TradFi) al eliminar la competencia que ofrecen los rendimientos digitales.

El pulso por DeFi: La industria también teme que la ley erosione la autoridad de la CFTC en favor de una SEC más restrictiva, asfixiando los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y la privacidad de los usuarios.

Ética y política: ¿Puede Trump lucrarse con el Bitcoin?

Uno de los mayores obstáculos en el Senado no es técnico, sino ético. Los demócratas exigen incluir cláusulas que prohíban a altos cargos del gobierno, incluido el presidente, beneficiarse personalmente de proyectos cripto mientras estén en el cargo.

Esta cuestión es especialmente sensible dado que Trump es el «principal defensor» de World Liberty Financial, un protocolo DeFi propio. Mientras el senador Tim Scott intenta mantener estas discusiones fuera del comité para agilizar la votación, la incertidumbre sobre si el presidente firmará una ley que podría limitar sus propios negocios añade una capa de escepticismo al rally del mercado.

Un enero de contrastes

La situación de la Ley CLARITY resume el 2026: un año de madurez institucional pero de fricciones profundas. Mientras la Ley GENIUS ya permitió a los bancos entrar en el juego de las stablecoins, la CLARITY Act busca definir las reglas de juego para el trading y la custodia a gran escala.

Here's a quick summary of what happened last week with the CLARITY Act. Now we're all working together to find a win-win scenario for everyone, especially the American people. pic.twitter.com/Wcry97B3qf — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 21, 2026

Por ahora, el Bitcoin se mantiene en una fase de «espera activa». Si Trump logra cerrar un trato con los gigantes del sector y los bancos en las próximas semanas, el hito de los 100.000 dólares podría dejar de ser un objetivo psicológico para convertirse en una realidad legislativa. Sin embargo, si el «bloqueo» de Coinbase persiste, el mercado podría enfrentarse a un nuevo periodo de lateralidad y decepción regulatoria.

