Uniswap ganó más del 15 % el 11 de junio, alcanzando un máximo de 8,63 dólares antes de caer ligeramente a 8,25 dólares en el momento de redactar este artículo.

El token DeFi ha subido casi un 80 % desde sus mínimos de abril, impulsado por el reciente optimismo regulatorio en torno a las finanzas descentralizadas y nuevas criptomonedas en Estados Unidos.

La capitalización de mercado de la moneda ha superado los 5200 millones de dólares, lo que la sitúa por delante de Aave y Pi, y le asegura el puesto 28 entre las criptomonedas con más futuro y más grandes del mundo. UNI también ha experimentado un aumento del 120 % en su volumen de operaciones en 24 horas, situándose actualmente en 1.170 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el interés abierto en el mercado de derivados se disparó un 54 %, alcanzando un máximo histórico de 713 millones de dólares. Esto sugiere que los operadores se están posicionando cada vez más a la espera de más subidas.

Cabe destacar que, durante su intervención en la mesa redonda del Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas celebrada el 10 de junio, el presidente de la SEC, Paul Atkins, reconoció el impacto perjudicial de los marcos normativos restrictivos sobre la innovación en las DeFi y altcoins. Sus comentarios apuntaron a un posible cambio en la postura de Estados Unidos.

Es probable que esto haya animado a los grandes inversores a aumentar su exposición a criptomonedas DeFi populares como UNI.

UNI superó recientemente el nivel de resistencia crítico de 7,50 dólares. En la última semana, el precio subió más de un 21 %, lo que supuso un aumento de casi 1000 millones de dólares en su capitalización de mercado.

En el gráfico diario del precio de UNI, las bandas de Bollinger muestran una fuerte expansión, con el precio rompiendo la banda superior, lo que suele ser una señal alcista. La banda media (SMA de 20 días) en torno a los 6,54 dólares actúa como un nivel de soporte fiable.

El RSI se sitúa en 67,4, justo por debajo del umbral de sobrecompra. Esto sugiere que, aunque el impulso alcista es fuerte, podría producirse pronto una corrección a corto plazo. Si UNI no logra mantenerse por encima de los 7,50 $, podría producirse un retroceso hasta los 6,60 $.

Mientras tanto, el indicador MACD se mantiene en territorio alcista, con la línea MACD por encima de la línea de señal. La ampliación de la brecha entre la línea MACD y la línea de señal confirma la fuerza de la tendencia. Si UNI se mantiene por encima del rango de soporte de 7,50-8,00 dólares, la siguiente resistencia se encuentra en 9,50 dólares.

El popular analista de criptomonedas Ali Martínez se ha hecho eco recientemente de esta visión alcista, afirmando que UNI podría alcanzar los 10 dólares a corto plazo.

#Uniswap $UNI is breaking out with momentum and now has its sights set on $10! pic.twitter.com/PClvcLBe3a

— Ali (@ali_charts) June 11, 2025