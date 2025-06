El último informe del sector muestra que los validadores de Pi Network podrían correr el riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial, ya que el equipo central de Pi ha estado aprovechando los sistemas de IA para automatizar potencialmente el proceso de validación «Conozca a su cliente» (KYC). Aunque la organización aún no ha hecho ningún anuncio oficial, el Dr. Altcoin alegó que es probable que el equipo reduzca el papel de los validadores humanos.

Curiosamente, estas acusaciones se producen cuando los validadores no han recibido sus derechos y recompensas por construir el ecosistema Pi durante los últimos seis años. Por otro lado, varios validadores han expresado su preocupación por el proceso de migración incompleto y por no haber recibido las monedas Pi en sus carteras.

James J Zito, de Zito Reality, afirmó que, a pesar de que algunos pioneros han completado con éxito los pasos de la migración, como la aprobación del KYC y la finalización de las listas de verificación de la red principal, sus carteras muestran saldos nulos. Además, ha habido casos de pioneros que han informado de múltiples carteras después de la migración, lo que ha provocado confusión sobre dónde se encuentran sus monedas Pi.

El equipo central de Pi debe abordar estas consultas constantes procedentes de los validadores de Pi Network. Por otra parte, las nuevas tecnologías están irrumpiendo fuertemente en este ecosistema y es por esos que las criptomonedas con IA están en auge.

Thanks for the post, James @JAMESZITO. For the past six years, Pioneers have carried the project through their dedication and hard work. Now it is time for the Pi Core Team to show accountability, embrace transparency, and reward the very Pioneers who built the foundation of this… https://t.co/WhBmGRhctn

— Dr Altcoin (@Dr_Picoin) June 5, 2025