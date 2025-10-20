Key Notes

VanEck ha solicitado a la SEC de EE.UU.

la cotización de un ETF de Lido Staked Ethereum.

La semana pasada ya presentó una solicitud de registro de fideicomiso legal para el ETF de Lido Staked Ethereum en Delaware.

El precio del stETH ha caído más de un 5 % desde el anuncio.

En lugar de esperar a que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se pronuncie sobre sus otras solicitudes, VanEck ha presentado una solicitud para un ETF de Lido Staked Ethereum.

Cabe destacar que la empresa de gestión de activos es la primera en ofrecer este tipo de producto de Lido Staked Ethereum abriendo así un nuevo mercado para ETFs de nuevas criptomonedas.

VanEck cotizará el primer ETF de Lido Staked Ethereum

El emisor de ETF de criptomonedas al contado VanEck ha presentado una solicitud de registro S-1 para un ETF de Lido Staked Ethereum.

En la solicitud presentada ante la SEC de Estados Unidos, con fecha del 16 de octubre, la gestora de activos señaló que el fondo seguirá los precios al contado de Lido Staked ETH (stETH) basándose en el índice LDO Staked Ethereum Benchmark Rate de MarketVector.

🚨BREAKING: VanEck has filed a Form S-1 with the SEC for a Lido Staked $ETH ETF. If approved, the ETF would give investors regulated exposure not only to Ethereum (ETH) but also to staking rewards earned through Lido Finance – the largest decentralized staking protocol on… pic.twitter.com/K89kI2xJSq — FinancialPress.com (@FinancialPress_) October 17, 2025

Los inversores que inviertan sus fondos en el ETF obtendrán una exposición regulada tanto a Ethereum como a las recompensas por staking obtenidas a través del protocolo de staking líquido Lido.

El emisor, con 133 000 millones de dólares en activos bajo gestión, insinuó esta medida la semana pasada cuando presentó una solicitud de registro de fideicomiso estatutario para el ETF Lido Staked Ethereum en Delaware. CSC Delaware Trust Company fue el agente registrado.

Mientras tanto, el primer intento de VanEck de introducir un token de staking líquido dentro de un ETF regulado se produjo hace unos dos meses. Propuso la integración de JitoSOL, un token de staking líquido en la cadena de bloques Solana, que se encuentra entre las mejores criptomonedas para invertir.

El protocolo de staking de Lido es conocido por permitir a los usuarios staking su ETH sin ejecutar nodos validadores. Emite el token de staking líquido stETH, que se convierte en una representación del ETH depositado y del rendimiento del staking.

Los datos de DeFiLlama revelaron que hay 8,49 millones de ETH por valor de más de 33.370 millones de dólares en staking en Lido. Se trata de una cantidad enorme, ya que representa el 59,88 % de todo el mercado de las criptomonedas con más futuro.

La SEC actualiza las normas genéricas de cotización para los ETF de criptomonedas

Dado que las normas genéricas de cotización entraron en vigor anteriormente, la SEC decidirá sobre el primer ETF de Lido Staked Ethereum bajo esta calificación.

Entre las muchas ventajas de esta nueva norma de cotización, VanEck se beneficiará de la reducción del plazo de aprobación de los ETF de criptomonedas de 240 a 75 días, en virtud de la Ley de Valores de 1933.

El ETF Hashdex Crypto Index es uno de los fondos que se ha beneficiado de la actualización de las normas genéricas de cotización, que permiten a los ETF de criptomonedas con más potencial eludir las largas revisiones.

Tras el anuncio de la solicitud de VanEck para el ETF Lido Staked Ethereum, el stETH ha registrado una importante caída de precio. El activo digital ha perdido hasta un 5,73 % en las últimas 24 horas y actualmente cotiza a 3775,13 dólares.

Aunque su volumen de negociación en 24 horas es un 17,24 % superior, y ahora se sitúa en 84,46 millones de dólares.