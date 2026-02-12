El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha pedido un giro estratégico en la forma en que la tecnología blockchain se integra con la inteligencia artificial (IA), advirtiendo contra la “velocidad descontrolada” en el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés).

En una publicación en X ayer, Buterin sostuvo que Ethereum debería servir como infraestructura crítica de las mejores altcoins y para orientar el desarrollo de la IA hacia resultados verificables y descentralizados, en lugar de limitarse a acelerar la potencia de los modelos.

Two years ago, I wrote this post on the possible areas that I see for ethereum + AI intersections: https://t.co/ds9mLnrJWm This is a topic that many people are excited about, but where I always worry that we think about the two from completely separate philosophical… pic.twitter.com/pQq5kazT61 — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 9, 2026

La visión de Vitalik Buterin para una IA descentralizada

Este comentario retoma conceptos que Vitalik ya exploró a principios de 2024, en respuesta al creciente enfoque del sector en la AGI. Mientras muchos competidores priorizan la velocidad computacional bruta, Buterin pone el acento en la seguridad, la autonomía humana y la descentralización. Sostiene que la carrera por construir sistemas cada vez más potentes corre el riesgo de pasar por alto la necesidad de un control distribuido.

Esto encaja con su filosofía más amplia sobre la madurez de la red. Anteriormente, Buterin ha afirmado que ya no son necesarios más proyectos “copiar y pegar” basados en la EVM, instando a los desarrolladores a centrarse en propuestas de valor únicas, como la integración con la IA. El debate llega en un momento en que la Fundación Ethereum continúa reforzando la seguridad de la red, asociándose recientemente con empresas de ciberseguridad para combatir el drenaje de monederos (wallet drainers), un paso fundamental para sostener las economías automatizadas de alto riesgo que se espera que gestionen los agentes de IA.

Y no solo Vitalik muestra entusiasmo por la convergencia entre IA y Ethereum. Tras el lanzamiento del ERC-8004 en la red principal de Ethereum, numerosas cuentas de la comunidad cripto en X manifestaron su entusiasmo.

Ethereum is for AI. ERC-8004, a new standard by the @ethereumfndn dAI Team, @MetaMask, @Google, @Coinbase, and others, provides a blueprint for how AI agents find and review each other, request and pay for jobs, and verify the work done. What builders need to know. — Ethereum (@ethereum) February 4, 2026

Infraestructura para la coordinación y la verificación

Buterin imagina un futuro próximo en el que Ethereum actúe como la capa económica para agentes de IA. Propone herramientas que permitan a los usuarios interactuar con modelos de forma privada, alejándose de las “cajas negras” centralizadas. Un elemento clave de esta visión es que los agentes de IA puedan “coordinarse económicamente”: es decir, que bots puedan pagar a otros bots, depositar garantías y resolver disputas en cadena (on-chain) sin necesidad de un intermediario central.

Buterin señala varios puntos de convergencia: utilizar la IA como interfaz para Web3 y emplear criptografía para verificar el comportamiento de los modelos. También abordó los riesgos de los modelos de IA abiertos, señalando que pueden facilitar ataques de machine learning. Para mitigarlos, defiende la ejecución local de los modelos combinada con pruebas criptográficas.

«Para mí, Ethereum —y mi propia visión de cómo nuestra civilización debería abordar la AGI— consiste precisamente en elegir una dirección positiva en lugar de abrazar una aceleración indiferenciada de la flecha», escribió Buterin.

Cambios estratégicos en la narrativa cripto-IA

Este planteamiento posiciona a Ethereum no solo como un libro mayor financiero, sino como una capa de gobernanza para inteligencias autónomas capaces de contrarrestar el dominio de las grandes tecnológicas. Como ha señalado Buterin en relación con la narrativa del escalado mediante soluciones de Capa 2, la evolución de la red depende de resolver de forma eficaz problemas de utilidad real. Al priorizar la verificación criptográfica frente al mero rendimiento o velocidad, Ethereum busca captar valor en la creación de economías de IA seguras y descentralizadas.

Otros analistas del sector han señalado que este enfoque contrasta con el de redes que se centran exclusivamente en la velocidad. Coberturas recientes en Binance Square destacan cómo el modelo de Buterin pretende resolver el problema de la “caja negra” en la gobernanza actual de la IA mediante mecanismos transparentes en cadena.

Por el momento, Ethereum lucha por superar los 2.200 dólares y se mantiene en un nivel de soporte clave.

