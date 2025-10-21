Key Notes

Vitalik Buterin presentó GKR para mejorar los sistemas de prueba rápida.

El fundador de Ethereum hizo hincapié en que GKR no es de conocimiento cero.

Buterin ha criticado el enfoque de la industria de la IA en los modelos «agénticos».

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, presentó el protocolo GKR, que incluye innovaciones que facilitan sistemas de prueba muy rápidos. Describió estas soluciones como una familia de protocolos que está detrás de la extrema velocidad de muchos sistemas de prueba operativos. Buterin se centró en mostrar la implementación de GKR para probar los hash de Poseidon.

GKR no es de conocimiento cero

Buterin comenzó su publicación reconociendo la existencia de demostradores ZK ultrarrápidos. Se trata de demostradores ZK-EVM que manifiestan la capa 1 de Ethereum, una de las criptomonedas con más futuro, en tiempo real y lo hacen con solo 50 GPU de consumo.

«Hay personas que demuestran 2 millones de hash Poseidon por segundo en ordenadores portátiles de consumo, y sistemas zk-ML que demuestran la inferencia LLM con una velocidad cada vez mayor», señaló Buterin.

Aquí es donde entra en juego el protocolo GKR. Sirve como motor de estos probadores. Esta solución está diseñada para permitir pruebas rápidas ZK-EVM y zk-ML. También está optimizada para cálculos con múltiples capas de bajo grado y muchas aplicaciones de funciones repetidas, incluyendo hash y redes neuronales. Sin duda, un cambio así posiciona a Ethereum como una de las mejores criptomonedas para invertir.

Ethereum co-founder Vitalik Buterin introduced the GKR protocol, a family of protocols that enables very fast proof systems. GKR is a core protocol for fast ZK-EVM and zk-ML proofs, optimized for computations with multiple low-degree layers and many repeated function applications… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 20, 2025

Todo lo que requiere son compromisos con las entradas y salidas, no con las capas intermedias. A largo plazo, acaba mejorando significativamente la eficiencia. Por «compromisos», Buterin se refería a introducir los datos en una estructura de datos criptográfica. Esto podría lograrse mediante un KZG o un árbol de Merkle, siempre que permita al usuario demostrar consultas sobre aspectos específicos de esos datos.

Los usuarios deben tener cuidado de no confundir el GKR con un protocolo de conocimiento cero que usan muchas de las nuevas criptomonedas, ya que se ocupa de la concisión y no de la privacidad. Sin embargo, el conocimiento cero se puede lograr con el GKR, ya que todo lo que hay que hacer es envolver la prueba en un ZK-SNARK o ZK-STARK.

El cofundador de Ethereum critica la IA agencial

Entre los muchos protocolos que Buterin ha estado discutiendo últimamente se encuentran los modelos de inteligencia artificial (IA). Hace dos meses, criticó a las criptomonedas con IA por centrarse intensamente en los modelos «agenciales». En su opinión, hay demasiados sistemas autónomos, y eso no es bueno.

Señaló que los sistemas que permiten una mayor intervención humana producen resultados mejores y más seguros, lo que coincide con los comentarios anteriores del exdirector de IA de Tesla, Andrej Karpathy. Al parecer, el cofundador de Ethereum se muestra más entusiasta con los modelos de IA de peso abierto, que, según él, tienen una gran capacidad de edición.

En septiembre, también destacó que existe un gran peligro asociado a la dependencia excesiva de la IA para la gobernanza pero por otro lado, hay varias preventas de criptomonedas que resultan interesantes.