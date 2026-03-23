World Gold Council publica un marco normativo para el oro tokenizado

El World Gold Council, en alianza estratégica con Boston Consulting Group, anunció el jueves el lanzamiento de un nuevo marco diseñado para estandarizar la emisión y gestión de productos de oro tokenizados. Denominada “Gold as a Service”, la iniciativa pretende construir una infraestructura compartida que conecte la custodia física del oro directamente con los sistemas financieros digitales, desafiando potencialmente el dominio de emisores privados como Tether y Paxos.

Impulso institucional para estandarizar los fragmentados mercados del oro

El lanzamiento marca un giro significativo para la asociación comercial, que representa a 29 de las principales empresas mineras de oro. Aunque el World Gold Council fue pionero en la digitalización del oro a través del ETF SPDR Gold Shares (GLD) de 126.000 millones de USD en 2004, el mercado moderno del oro tokenizado se ha desarrollado en gran medida fuera de los canales financieros tradicionales. Actualmente, los tokens respaldados por oro cuentan con una capitalización de mercado de aproximadamente 4.900 millones de USD, un sector controlado principalmente por empresas criptonativas que operan dentro de silos propietarios.

Esta fragmentación ha creado barreras para la entrada institucional, ya que los bancos y los gestores de activos suelen requerir capas estandarizadas de cumplimiento y conciliación que las cadenas de bloques independientes pueden no ofrecer de forma nativa. Al establecer un modelo operativo unificado, el WGC busca replicar la confianza estandarizada del mercado de los ETF en el entorno on-chain. El movimiento se alinea con una tendencia más amplia en los activos del mundo real (RWA), donde creadores de mercado como Wintermute han previsto un auge de 15.000 millones de USD en el oro tokenizado a medida que el dinero inteligente busca cada vez más colaterales en cadena que generen rendimientos.

Detalles del marco ‘Gold as a Service’

Según el libro blanco publicado junto con el anuncio, la plataforma “Gold as a Service” se basa en cuatro pilares fundamentales: emisión fluida, fungibilidad mejorada, confianza integrada mediante auditorías continuas e interoperabilidad. El modelo propuesto permite que el oro físico custodiado en bóvedas sea representado digitalmente y negociado a través de diversos sistemas financieros sin comprometer la integridad del activo subyacente.

Matthias Tauber, director general de Boston Consulting Group, señaló que el reto de la industria ya no es si el oro se digitalizará, sino cómo puede participar en los sistemas financieros modernos “sin comprometer la integridad física”. El marco hace hincapié en la auditabilidad, con el objetivo de proporcionar un bucle de verificación continua entre los lingotes físicos bajo custodia y los tokens digitales en circulación, una característica destinada a resolver las preocupaciones sobre transparencia que periódicamente han afectado al sector de las materias primas respaldadas por criptoactivos.

Ha llegado el momento del oro tokenizado: Implicaciones estratégicas para el sector RWA de 27.000 millones de USD

El CEO del World Gold Council, David Tait, declaró que una infraestructura compartida es esencial para garantizar que el oro siga siendo relevante durante una “transformación digital rápida y generalizada” de los servicios financieros. Si tiene éxito, el marco podría permitir que las empresas miembros del WGC emitan sus propios productos de oro digital, profundizando significativamente la liquidez del mercado. Esta estandarización es fundamental para el mercado más amplio de activos del mundo real, que actualmente está valorado en más de 27.140 millones de USD y que, según algunos analistas, superará los 100.000 millones de USD a finales de 2026.

La introducción de una capa estandarizada para la emisión de oro refleja los avances en otras clases de activos, donde los actores institucionales favorecen cada vez más los registros regulados e interoperables frente a los sistemas aislados. ¿Desplazará esto de inmediato la liquidez existente? Es poco probable, pero crea el puente regulado que los grandes bancos han estado esperando. A medida que la infraestructura madure, la capacidad de utilizar oro tokenizado como colateral instantáneo en protocolos DeFi podría impulsar la próxima ola de adopción.

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