Key Notes

Una reciente transferencia de 18,7 millones de XRP a una cartera asociada a Ripple y datos negativos sobre el flujo de ballenas en los últimos 30 días.

Durante la última semana, se han transferido aproximadamente 320 millones de XRP, valorados en 950 millones de dólares, a plataformas de negociación.

Los analistas señalan que los cierres mensuales en el rango de 3,13-3,20 dólares podrían marcar máximos históricos si se mantiene el impulso del precio del XRP.

La criptomoneda nativa de Ripple, XRP, sigue en el punto de mira de los inversores en medio de la reciente volatilidad de los precios en torno a los 3 dólares. En los gráficos técnicos, el precio del XRP, una de las mejores criptomonedas para invertir, se encuentra actualmente en una encrucijada crucial, cuya superación podría provocar una subida hasta los 4 dólares. Sin embargo, la reciente actividad de las ballenas invita a la cautela.

El precio del XRP apunta a una ruptura clave hasta los 4 dólares

El analista de criptomonedas Lark Davis afirmó que está siguiendo de cerca la evolución del precio del XRP, ya que esta altcoins se acerca a un potencial punto de ruptura.

Según Davis, un fuerte cierre diario por encima de la línea de tendencia superior del actual patrón de cuña podría desencadenar un movimiento hacia el nivel de los 4 dólares. Esto muestra un renovado impulso alcista para la criptomoneda Ripple.

Watching for XRP to break out of the wedge. Good solid daily candle close above the top orange line should start the move up to $4. Trade XRP now on Bitunix (available everywhere) $700 Deposit Bonus & $8000 Trading Bonus & Daily $1,000 Giveaways 👉 https://t.co/lnjKnJkat5 pic.twitter.com/6X8bsUv82S — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 6, 2025

Del mismo modo, otro analista de criptomonedas, EGRAG Crypto, señaló que el XRP está intentando actualmente asegurar un fuerte cierre mensual dentro del rango de 3,13-3,20 dólares.

Según el analista, si XRP mantiene este impulso durante los próximos 26 días, podría marcar el precio de cierre mensual más alto en la historia del token. EGRAG añadió que es «sorprendente que mucha gente se sienta pesimista en este momento», a pesar de la configuración alcista.

Por otro lado, la incertidumbre en torno al cierre del Gobierno de EE. UU. ha dejado en el limbo la aprobación del ETF de XRP, junto con otros ETF de nuevas criptomonedas. Por lo tanto, el retraso en el lanzamiento podría retrasar aún más la próxima subida en ausencia de un catalizador.

La actividad de las ballenas XRP invita a la precaución

El 6 de octubre, Whale Alert señaló una transferencia de 18.744.800 XRP desde una cartera desconocida a otra asociada a Ripple, por un valor aproximado de 55,87 millones de dólares. Esta importante operación ha despertado la preocupación de la comunidad por posibles liquidaciones adicionales.

A pesar de la transferencia, el precio del XRP se mantuvo estable, lo que refleja el limitado apoyo de las ballenas. Los datos de la media móvil de 30 días del flujo de ballenas de XRP de CryptoQuant indican que los flujos de ballenas siguen siendo negativos, lo que señala una presión de distribución continua sobre el activo.

Al mismo tiempo, el saldo de XRP en los exchanges que tienen las criptomonedas más rentables ha aumentado considerablemente, lo que indica una mayor actividad de venta. En los últimos siete días, se han trasladado a las plataformas de negociación aproximadamente 320 millones de XRP, valorados en casi 950 millones de dólares.

Los analistas señalan que esto refleja un cambio en el comportamiento de los inversores, ya que los titulares optan por obtener ganancias a corto plazo en lugar de mantener posiciones a largo plazo. Estos patrones pueden debilitar la estabilidad del mercado y dificultar la recuperación sostenible de los precios.