Key Notes

El volumen de operaciones con XRP se dispara un 50 % en 24 horas, alcanzando los 4050 millones de dólares.

El precio repunta de 2,20 a 2,46 dólares en medio de una recuperación más amplia de las criptomonedas.

El mercado se divide entre la capitulación bajista y la acumulación de dinero inteligente.

Tras la caída de la semana pasada hasta los 2,20 dólares, XRP parece estar recuperando impulso en medio de una tendencia alcista más amplia del mercado de criptomonedas con más futuro. El volumen de operaciones de la criptomoneda en 24 horas se ha disparado un 50 %, situándose ahora en 4.050 millones de dólares, lo que indica un renovado interés por parte de los inversores.

Según los datos de CryptoQuant, el volumen de la bolsa descentralizada (DEX) de XRP Ledger mostró una divergencia notable entre el 8 y el 17 de octubre. Mientras que el precio del XRP cayó bruscamente, el volumen de operaciones de la DEX se disparó de forma espectacular, alcanzando su máximo en varios meses e impulsando a varias de las nuevas criptomonedas.

Los analistas interpretan esta divergencia de dos maneras posibles. Una posible explicación es la capitulación, en la que la fuerte presión vendedora indica pánico entre los operadores minoristas. Esto suele marcar la fase final de una tendencia bajista, ya que los titulares más débiles abandonan el mercado.

Además, el aumento del volumen podría reflejar la acumulación por parte de «inversores inteligentes», que están comprando estratégicamente XRP y otras preventas de criptomonedas a precios reducidos. Estos periodos suelen representar una transferencia de activos de «manos débiles» a «manos fuertes», lo que sienta las bases para una posible recuperación de los precios.

El renovado sentimiento alcista del XRP sigue a un aumento de la demanda de opciones de venta tras la caída del 10 de octubre, que vio cómo los precios bajaban hasta los 1,70 dólares en algunas bolsas. En el momento de redactar este artículo, el XRP cotiza a 2,46 dólares, lo que supone una ganancia diaria del 5 %, según los datos de CoinMarketCap.

Los planes de expansión de Ripple y la presión macroeconómica

Los recientes informes de que Ripple Labs planea recaudar más de 1000 millones de dólares para establecer un tesoro de activos digitales (DAT) centrado en XRP han añadido optimismo al mercado. La medida podría reducir la oferta circulante de XRP y aumentar potencialmente el interés institucional en las plataformas de pago de Ripple.

Sin embargo, persisten las presiones macroeconómicas más generales que afecta a las mejores criptomonedas para invertir. El actual cierre del Gobierno de EE. UU. ha retrasado las actividades de la SEC, incluidas las aprobaciones de ETF, lo que ha empañado las esperanzas de que se lance un ETF al contado de XRP este mes.

A pesar del repunte de hoy, el XRP sigue registrando una caída del 17,5 % en el último mes. La votación del Senado para aprobar un proyecto de ley de financiación provisional podría reavivar el optimismo sobre los ETF e impulsar una nueva demanda.

¿Qué le depara el futuro al precio del XRP?

En el gráfico diario, el XRP se está acercando a la banda de Bollinger media (SMA de 20 días) tras rebotar desde la banda inferior, lo que indica una recuperación a corto plazo. Las bandas sugieren una posible ruptura en el futuro y los operadores deberían estar atentos a la resistencia clave en torno a los 2,80 dólares.

Mientras tanto, el RSI muestra que el XRP sigue en territorio bajista-neutral, pero se está recuperando de las condiciones de sobreventa. Un nuevo movimiento por encima de 50 RSI podría confirmar el impulso alcista. Sin embargo, si la moneda no logra mantener el soporte de 2,30 $, podría caer hasta 2,10 $.