¿YouTube relanza el mercado alcista de las criptomonedas?

YouTube permitirá que los creadores de contenidos reciban sus ingresos en PYUSD, la stablecoin de PayPal. La adopción de la cadena de bloques y las criptomonedas por parte de la plataforma refleja una tendencia de fondo que podría anticipar un nuevo ciclo alcista.

YouTube adopta el pago con stablecoins

Según una investigación exclusiva publicada por Fortune, YouTube ha activado una nueva opción de pago que permite a los creadores con base en Estados Unidos recibir sus ganancias en la criptomoneda PYUSD. Esta funcionalidad podría llegar próximamente a Francia, aunque no se ha anunciado ninguna fecha concreta.

La integración se apoya en la infraestructura de PayPal, que hace posible el abono de pagos en stablecoin a través de sus soluciones de pago, especialmente Hyperwallet.

El objetivo consiste en permitir liquidaciones más rápidas, reducir la fricción en los pagos internacionales y facilitar el acceso a las ventajas de la tecnología blockchain.

La adopción de las stablecoins por parte del gigante de las plataformas de streaming se inscribe en un contexto más favorable para las criptomonedas y, en particular, para las stablecoins en Estados Unidos.

En julio, el presidente Donald Trump firmó la ley GENIUS Act, que otorga a las stablecoins un marco federal claro en Estados Unidos. Este avance jurídico reduce considerablemente la incertidumbre para las grandes empresas tecnológicas.

YouTube cuenta con más de dos millones de creadores monetizados en todo el mundo. Bastaría con que una fracción de ellos optase por utilizar PYUSD para cobrar sus ingresos para que esto favoreciera el uso de las stablecoins y contribuyera a su auge.

YouTube now allows U.S. creators to receive payouts in PayPal’s PYUSD stablecoin on Stellar XLM, Solana, and Ethereum.https://t.co/wG2AiKbZB4https://t.co/cFwi7P0Woq pic.twitter.com/bG8AV6ZdSG — sammie🪐 (@lukinsisammie) December 13, 2025

¿Hacia un retorno del bull run?

Esta evolución importante podría constituir así un catalizador para la adopción de la cadena de bloques y las criptomonedas por parte del gran público, en un momento en que están disponibles cada vez más soluciones que facilitan su uso.

Históricamente, las fases de mercado alcista de las criptomonedas con más futuro siempre han estado impulsadas por una evolución importante del sector: las ICO en 2017, las finanzas descentralizadas en 2020 o los NFT en 2021. Las stablecoins podrían así permitir que el mercado recupere impulso para iniciar una nueva fase positiva.

Lo que está en juego va mucho más allá de añadir una nueva opción de pago. La democratización de las stablecoins abre efectivamente el camino a numerosas funcionalidades que hasta ahora estaban limitadas a los inversores expertos en criptomonedas.

Además de los pagos en la cadena de bloques, los nuevos adoptantes tendrán acceso a todo el universo de las finanzas descentralizadas, con la posibilidad en particular de generar rendimientos.

Asistimos así a la confluencia progresiva de la economía tradicional con la cadena de bloques y las finanzas descentralizadas. Este tipo de catalizador, al incorporar nuevos tipos de usuarios de criptomonedas, es lo que puede permitir la democratización de la tecnología blockchain y el inicio de una nueva fase alcista.

Afirmar que YouTube ha relanzado el bull run sería prematuro. No obstante, la iniciativa confirma que las mejores altcoins, a través de las stablecoins, se integran progresivamente en los flujos financieros cotidianos.

El año 2026 bien podría ser aquel que vea a la economía tradicional integrar la cadena de bloques, o incluso a la inversa: la tokenización de la economía mundial.

