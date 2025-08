33 minutes de chaos : la panne du réseau base décryptée

Le 12 septembre 2023, Base a subi une panne temporaire de 33 minutes dans sa production de blocs. L’incident n’était pas malveillant, mais résultait d’une défaillance interne due au retard du séquenceur actif ordonnant les transactions.

Un système automatisé, conçu pour maintenir la stabilité du réseau, a immédiatement tenté de basculer vers un séquenceur de secours.

La transition a échoué en raison d’une configuration incomplète du séquenceur de secours, interrompant le traitement des transactions. Cela a empêché la création de nouveaux blocs, provoquant une interruption temporaire du réseau et ralentissant les opérations.

BaseCamp⁰⁰²

Join us as we bring creators, builders, and the broader Base community together.

Stowe, Vermont | September 14 – 16 pic.twitter.com/QgCKGBBmf4

— Base (@base) July 29, 2025