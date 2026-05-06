Dans l’actualité du CLARITY Act aujourd’hui, les actions des sociétés axées sur les actifs numériques, notamment Coinbase (COIN), Circle, BitGo et Galaxy Digital, ont fortement progressé le lundi 4 mai 2026.

Cette hausse fait suite à un compromis bipartite conclu ce week-end sur le Digital Asset Market Clarity Act, résolvant le litige sur le rendement des stablecoins qui bloquait les progrès du Sénat depuis janvier et provoquant une réévaluation immédiate des actions crypto.

Il ne s’agit pas simplement d’une réaction du marché à des titres législatifs positifs. C’est le premier signal concret que l’effort de plusieurs années pour établir un cadre statutaire fédéral pour les actifs numériques a franchi ce qui était sans doute son obstacle le plus litigieux : la manière dont les émetteurs de stablecoins peuvent rémunérer les déposants.

Un examen en commission au Sénat, désormais prévu plus tard ce mois-ci, présente des probabilités nettement plus élevées d’aboutir à un vote viable en séance plénière.

Actualité du Clarity Act : comment le compromis pourrait constituer une percée sur la réglementation des stablecoins

Le Digital Asset Market Clarity Act, connu sous le nom de CLARITY Act, a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis en 2025, mais s’est heurté à une résistance importante au Sénat en raison de désaccords entre les institutions financières traditionnelles et les entreprises d’actifs numériques sur les dispositions relatives au rendement des stablecoins.

La commission bancaire du Sénat avait annulé un examen prévu en janvier 2026 après que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a retiré son soutien, soulignant un manque de consensus au sein de l’industrie.

Les discussions bipartites menées par les sénateurs Thom Tillis (R-NC) et Angela Alsobrooks (D-MD) ont abouti à un projet de compromis publié le 1er mai. Celui-ci traite la question du rendement par des distinctions structurelles plutôt que par des interdictions pures et simples, recueillant rapidement l’adhésion de Circle et Coinbase.

Le projet de loi catégorise les actifs numériques, clarifie la compétence de la SEC et de la CFTC, et désigne la Réserve fédérale comme principal superviseur pour les émetteurs de stablecoins non bancaires tout en maintenant les réglementations étatiques existantes, reflétant ainsi les contributions antérieures de la Maison Blanche au processus législatif.

Actualité du Clarity Act : cadre pour les stablecoins et fonctionnement réel du compromis sur le rendement

Le mécanisme établit une distinction réglementaire entre le rendement passif (intérêts sur les stablecoins détenus en dépôt) et les récompenses liées à l’activité.

Les entreprises crypto peuvent proposer ces dernières mais se voient interdire le premier, afin d’éviter la concurrence avec les dépôts bancaires assurés au niveau fédéral.

Pour des émetteurs comme Circle, qui gère le stablecoin USD Coin (USDC), cela préserve les programmes d’incitation tout en ajoutant la surveillance réglementaire de la Réserve fédérale, une nécessité pour une adoption plus large.

Le projet de loi maintient une exigence de réserve de 1 pour 1 pour les actifs liquides de haute qualité et exclut les instruments algorithmiques de la classification des stablecoins.

Le directeur de la stratégie de Circle, Dante Disparte, a qualifié ce compromis d’étape significative pour le leadership des États-Unis dans les actifs numériques.

Le responsable de la politique de Coinbase, Faryar Shirzad, a noté que si les intérêts bancaires ont imposé des restrictions plus strictes sur les récompenses, le résultat protège les gratifications des utilisateurs sur les plateformes crypto et soutient les discussions en cours sur la classification des jetons et la finance décentralisée.

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Coinbase (COIN) et actions crypto : pourquoi le compromis a réévalué les titres d’actifs numériques le 4 mai

En lien avec l’actualité du CLARITY Act, les actions de Circle ont mené la séance avec un gain de +20 % le 4 mai, suivies par BitGo à +10 %, Coinbase à +7 % et Galaxy Digital à +4 %. Robinhood (HOOD), qui a considérablement élargi sa suite de produits crypto en 2025 et 2026, a également enregistré des gains alors que les investisseurs évaluaient les implications d’un environnement de stablecoins réglementés pour le volume de transactions on-chain et l’engagement du courtage de détail avec les actifs numériques.

C’est une dynamique pertinente pour le profil d’exposition des revenus de Robinhood, compte tenu de son modèle basé sur les transactions. Pour plus de contexte sur la trajectoire boursière récente de Robinhood, voir l’annonce de rachat d’actions de 1,5 milliard USD de la société et les données de performance boursière associées du début de l’année 2026.

Nous soupçonnons que le différentiel dans les mouvements de prix des actions, +20 % pour Circle contre +7 % pour Coinbase, reflète l’évaluation par le marché de l’exposition directe versus indirecte à la clarté réglementaire des stablecoins.

L’activité principale de Circle est l’émission de l’USDC ; le compromis lève la plus grande incertitude législative pesant sur ce modèle économique.

Coinbase, en revanche, opère sur les segments de la conservation, de l’échange et du staking, ce qui signifie que la résolution du rendement des stablecoins n’est qu’une variable réglementaire importante parmi d’autres.

Les probabilités sur les marchés de prédiction pour l’adoption du Clarity Act sont passées d’environ 35 % à 63 % à la suite de l’annonce du compromis, ce qui est cohérent avec l’ampleur de la réévaluation des actions observée dans l’ensemble du secteur.

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