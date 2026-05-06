David Schwartz, ancien directeur de la technologie (CTO) de Ripple et largement connu en ligne sous le pseudonyme JoelKatz, a révélé cette semaine qu’il avait détenu 26 millions de XRP, une somme valant environ 36,6 millions USD aux prix actuels du marché.

Le XRP s’échangeait près de 1,40 USD au moment de la rédaction, en hausse d’environ +0,4 % sur les dernières 24 heures, avec des indicateurs techniques sur des périodes plus courtes envoyant des signaux mixtes.

Répondant à une question sur X concernant l’ampleur de sa position personnelle en XRP, Schwartz a offert un point de comparaison inattendu. « Ma conception de « pas grand-chose » représente toujours plus d’un million », a-t-il écrit. « J’ai eu un jour 26 millions de XRP. »

Schwartz Reveals Over 1M $XRP Holdings, Says #Ripple and XRP Remain Only Crypto Exposure. Ripple CTO Emeritus David Schwartz revealed he once held 26 million XRP. Although he described his current holdings as “not a lot,” he clarified they still exceed one million XRP. He also… pic.twitter.com/nu3OKd9gjQ — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 5, 2026

Ce commentaire s’inscrit dans le cadre d’une conversation plus large sur la tolérance au risque parmi les figures fondatrices de Ripple.

Schwartz a également évoqué le cofondateur Arthur Britto, déclarant que, d’après ses vagues souvenirs d’il y a des années, Britto vendait du Bitcoin pour couvrir ses frais de subsistance tout en conservant la majeure partie ou la totalité de ses XRP. « Je me souviens vaguement qu’il disait avoir vendu du Bitcoin pour couvrir ses dépenses et qu’il n’avait vendu aucun, ou très peu, de XRP », a écrit Schwartz.

Le leadership et la posture d’acquisition de Ripple ont attiré une attention soutenue tout au long de l’année 2025, alors que l’entreprise étend son empreinte.

Cette divulgation intervient dans un contexte de dynamique de marché fragmentée mais attentive pour le XRP, soulevant la question plus large de ce que le comportement des initiés vis-à-vis de leurs avoirs de l’époque de la fondation signale réellement sur leur conviction à long terme.

(SOURCE : TradingView)

Le prix du XRP peut-il reconquérir les 1,50 USD cette semaine après ces révélations ?

L’action du prix du XRP a été irrégulière. Le jeton s’est stabilisé près de 1,40 USD lors des sessions récentes, avec une fourchette sur 24 heures comprise entre 1,39 USD et 1,42 USD, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ +3 % par rapport aux niveaux actuels.

Le support semble se consolider autour du plancher de 1,38 USD, tandis que la résistance s’accumule près de 1,43 USD – 1,45 USD.

Les signaux techniques ne sont pas uniformes. L’indice Fear & Greed a finalement quitté la zone de peur pour devenir neutre, atteignant 50/100 pour la première fois en 2026.

Trois scénarios paraissent plausibles à court terme. Le scénario haussier verrait le XRP franchir les 1,45 USD avec du volume, ouvrant la voie vers l’objectif hebdomadaire de 1,55 USD si l’intérêt institutionnel se matérialise autour du récit réglementaire de Ripple. Le scénario de base maintient le XRP dans la bande 1,35 USD – 1,44 USD tout au long de la semaine, avec une consolidation précédant toute cassure catalysée par un événement.

Le scénario baissier, qui mérite surveillance compte tenu des récentes configurations de volume, implique une chute sous le support de 1,38 USD, ce qui pourrait ouvrir un nouveau test de niveaux inférieurs signalés par certains modèles aux alentours de 1,30 USD.

Le dimensionnement des positions autour de ce plancher semble être la question opérationnelle pour les traders actifs en ce moment.

LiquidChain vise une croissance de premier arrivé alors que Ripple se consolide sur un support clé

La consolidation du XRP près du support reflète un modèle familier pour les détenteurs de long cycle : les actifs dotés de fondamentaux solides et d’une conviction de la part des initiés subissent souvent une compression avant de fluctuer.

Mais à un prix de 1,40 USD et avec une capitalisation boursière se chiffrant déjà en dizaines de milliards, l’asymétrie captée par les premiers détenteurs de XRP est structurellement différente de celle à laquelle font face les nouveaux entrants aujourd’hui. La dynamique de l’offre continue d’évoluer, mais les multiplicateurs faciles appartiennent à une autre époque.

C’est précisément dans ce fossé structurel que les projets d’infrastructure en phase de démarrage attirent l’attention.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure de Couche 3 se positionnant comme une couche de liquidité inter-chaînes, fusionnant la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

L’architecture annoncée permet aux développeurs de déployer une seule fois et d’accéder aux trois écosystèmes, répondant à un point de friction persistant dans le développement multi-chaînes. La prévente est actuellement au prix de 0,01456 USD, avec plus de 718 000 USD levés à ce jour. Les caractéristiques clés incluent une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape et un règlement vérifiable.

Visitez le site de la prévente de LiquidChain ici

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