Les actions TSLA tokenisées propulsent XStocks à 2 milliards de volume quotidien

Pour Résumer

XStocks a atteint un volume quotidien de 2 milliards de dollars en un mois, marquant une forte adoption des actions tokenisées.

Kraken reste le leader des échanges XStocks, avec plus de 25 000 portefeuilles et 43 millions de dollars d'actifs.

Les actions tokenisées TSLAx sont les plus populaires, attirant plus de 10 000 utilisateurs et générant des volumes de transactions quotidiens élevés.

XStocks dépasse 2 milliards de dollars en transactions

XStocks a dépassé les 2 milliards de dollars de volume quotidien de transactions après seulement un mois depuis son lancement. Cette performance impressionnante positionne XStocks comme un acteur majeur dans l’univers des actions tokenisées.

Le volume total de transactions atteint 2,025 milliards de dollars. C’est avec une prédominance des échanges sur les plateformes centralisées que XStocks a atteint ce volume. Par conséquent, cela représente 1,92 milliard de dollars de transactions.

Kraken demeure le leader pour XStocks, en accueillant 60 actions tokenisées depuis le lancement de la plateforme. Avec une gestion totale de 43 millions de dollars d’actifs XStocks, Kraken représente une part importante des transactions.

Actuellement, plus de 25 000 portefeuilles détiennent des XStocks et cela montre l’intérêt croissant des investisseurs pour ces nouveaux actifs.

Parmi les actions tokenisées, les TSLAx sont les plus populaires. Par ailleurs, ils ont attiré plus de 10 000 utilisateurs. Évaluées à 12 millions de dollars, ces actions génèrent environ 6,8 millions de dollars de transactions quotidiennes.

TSLAx suit de près les fluctuations de l’action TSLA, avec une légère prime, et représente un marché de plus en plus dynamique.

xStocks are going LIVE Available today on @krakenfx, @Bybit_Official and being rolled out on @solana, this is the next step for internet capital markets. Real assets, real value, for real people. pic.twitter.com/NQ1dKEfNjD — xStocks (@xStocksFi) June 30, 2025

Croissance des actions tokenisées : S&P500 et MSTRx

L’intérêt pour d’autres actions tokenisées, comme MSTRx, suit également de près celui des TSLAx, avec des volumes croissants. Les actions tokenisées du S&P500 génèrent aussi un intérêt significatif, bien que le nombre de détenteurs soit moins élevé.

XStocks cherche à étendre sa présence en diffusant ses actifs sur plusieurs protocoles et plateformes. Par ailleurs, Kamino Lend a ajouté des jetons comme garantie potentielle.

Malgré l’essor des actions tokenisées, elles restent une fraction des actifs numériques totaux. Les actions sont largement dominées par les dettes privées et obligations.

Environ 400 millions de dollars ont été investis dans des actions tokenisées, dont la majorité dans des actions publiques. Cependant, certaines actions tokenisées connaissent encore des volumes faibles et manquent de transparence, certaines étant seulement liées au prix de l’actif sous-jacent.

Step by step, capital markets move onchain. Through @KaminoFinance, users can borrow against tokenized stocks with any amount, unlocking their capital and accessing tools previously limited to a select few. Now to double it. https://t.co/XUVy9my2er — xStocks (@xStocksFi) August 6, 2025

XShares capte une part croissante de tokenisation

XShares a capté une part significative de la tokenisation d’actifs en quelques semaines, en particulier après son lancement sur Solana. Bien que ce marché soit en pleine expansion, il manque encore de normes claires sur les réserves. De plus, le reporting des actions tokenisées.

Ces défis soulignent la nécessité d’une régulation et de contrôles plus solides pour soutenir la croissance de ce secteur en pleine ébullition.

Source : Crypto.news

À lire aussi :