Ripple : Le XRP vise les 1,20 $ porté par un ETF au Japon

Dernières prévisions pour le prix du XRP : Ripple (XRP) a repris du terrain, s’échangeant près de 1,14 $ après un net rebond depuis un plus bas journalier de 1,10 $. Le catalyseur de cette reprise semble être institutionnel plutôt que porté par les investisseurs particuliers. SBI Holdings a dévoilé son intention de lancer le premier ETF dual Bitcoin–XRP au Japon, ciblant la Bourse de Tokyo. Les documents déposés en 2025 seraient désormais dans une phase réglementaire dite « avancée » auprès de l’Agence des services financiers (FSA), bien qu’aucune date d’approbation n’ait été confirmée.

Selon Finance Magnates et Yahoo Finance, la gamme de produits de SBI comprend à la fois un ETF mixte Bitcoin–XRP et un véhicule distinct combinant or et crypto-actifs, tous deux en attente d’examen par la FSA. Sur Binance Square, le sentiment de la communauté décrit ce dépôt comme « l’un des catalyseurs institutionnels les plus clairs que le XRP ait jamais connus ». Parallèlement, les analystes de TradingView soulignent que le retour du volume confirme que les traders anticipent déjà une approbation plutôt que de simples spéculations. L’intégration récente du XRP par Rakuten pour les paiements, qui avait provoqué une cassure au-dessus de 1,40 $ en mai dernier, suggère que l’adoption par les entreprises japonaises devance déjà l’arrivée des ETF.

La question est désormais de savoir si l’approbation de l’ETF a déjà été partiellement intégrée dans les cours, ou si le feu vert effectif de la FSA constituera une seconde jambe de hausse plus importante.

Le prix du XRP peut-il atteindre 2 $ avant la décision de la FSA ?

(Source – XRP USDT, TradingView)

Le XRP teste actuellement une résistance immédiate à 1,17 $, les analystes techniques identifiant le seuil de 1,20 $ comme le déclencheur d’une cassure décisive sur le graphique en 4 heures. Le niveau de 1,05 $ a servi de support à court terme après un rebond marqué, établissant une fourchette de prix qui penche modérément vers la hausse tant que ce plancher reste intact. Le volume a augmenté parallèlement aux gros titres sur l’ETF, une configuration cohérente avec un positionnement institutionnel plutôt qu’une rotation spéculative du segment retail.

La structure technique montre un « retest » haussier : un premier rejet à 1,18 $, suivi d’un retour rapide pour tester ce même niveau. Cette formation est généralement associée par les techniciens à une phase d’accumulation et à une probabilité élevée de cassure. Un commentaire sur Binance Square cité par Finance Magnates suggère qu’une poussée vers 1,18 $ est plausible d’ici environ 24 heures si le volume se maintient.

LiquidChain vise les avantages du premier arrivant alors que le XRP teste des niveaux clés

LiquidChain (LIQUID) est un projet d’infrastructure Layer 3 émergent qui se positionne comme la couche de liquidité cross-chain pour le prochain cycle. Sa proposition centrale : fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique, permettant aux développeurs de déployer leurs projets une seule fois pour accéder simultanément aux trois écosystèmes.

L’architecture repose sur une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une conception « Deploy-Once ». Ce modèle vise à résoudre le problème de fragmentation multi-chaînes auquel la plupart des protocoles DeFi sont confrontés actuellement, un défi qui coûte chaque année des milliards de dollars en liquidités bloquées à l’industrie.

La prévente a déjà récolté 836 066,62 $ au prix actuel de 0,01469 $. Comme pour toute prévente à un stade précoce, le projet comporte des risques d’exécution significatifs — l’infrastructure L3 est un secteur compétitif et les délais de livraison ne sont pas confirmés. Les participants potentiels doivent consulter la documentation de manière indépendante.

Consultez les recherches sur LiquidChain et les conditions de la prévente ici.