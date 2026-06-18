Vente de Bitcoin par Strategy : Phong Le explique sa stratégie

Le PDG de Strategy, Phong Le, est intervenu sur le plateau de l’émission Power Lunch de CNBC le 10 juin 2026. Il y a exposé trois raisons explicites expliquant pourquoi l’entreprise a vendu 32 BTC entre le 26 et le 31 mai. Il s’agit de la première vente de Bitcoin de la société depuis une transaction fiscale en 2022, et seulement la deuxième de son histoire corporate.

Cette cession de 32 BTC, réalisée à un prix moyen d’environ 77 135 $ par unité pour un produit brut de près de 2,5 millions de dollars, est à mettre en perspective avec un bilan comptable affichant 818 334 BTC, acquis pour un coût total d’environ 61,81 milliards de dollars.

La question n’est désormais plus de savoir si Strategy a vendu, mais plutôt ce que les explications officielles de Le révèlent sur la nouvelle gestion de trésorerie de l’entreprise, et si l’interprétation pessimiste du marché résiste à l’examen des données réelles.

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Les trois raisons invoquées : ce que l’interview de Le sur CNBC établit réellement

Phong Le a structuré son explication autour de trois piliers, chacun ayant une fonction précise en termes de trésorerie d’entreprise. Le premier, l’accoutumance du marché, est un exercice de communication délibéré : Le a précisé que Strategy souhaitait que les investisseurs comprennent que l’entreprise est prête à vendre du Bitcoin lorsque les circonstances le justifient, afin qu’une éventuelle cession future ne soit pas une surprise.

Cette approche relève d’une gestion proactive des relations investisseurs et non d’un signal de détresse ; l’objectif était de normaliser cette option plutôt que de l’exercer sous la contrainte.

La deuxième raison concerne le test des processus opérationnels. Le a souligné que l’achat de BTC est techniquement plus simple que la vente. L’entreprise devait donc vérifier que toute son infrastructure de vente — conservation, exécution, règlement — fonctionne correctement avant d’en avoir potentiellement besoin à plus grande échelle. Maintenir une préparation opérationnelle sur les deux versants du trading est une règle d’hygiène standard pour toute institution gérant des positions se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.

"We're the largest holder of Bitcoin in the world. We're the largest purchaser of Bitcoin in the world. And we'll continue to be". Watch my conversation with @CNBC @PowerLunch below.



00:00 — "We're net purchasers of Bitcoin." The 32 BTC sale helped inoculate the market, test our… pic.twitter.com/aHlcNincNU — Phong Le (@phongle) June 10, 2026

Le troisième motif invoqué est l’optimisation fiscale (tax-loss harvesting), qui repose sur un précédent direct : en décembre 2022, MicroStrategy avait vendu 704 BTC pour réaliser des moins-values fiscales avant de racheter une position comparable peu après.

La transaction de 2022 avait permis à l’entreprise de détenir plus de Bitcoins par action qu’auparavant, l’avantage fiscal améliorant l’efficacité du bilan sans réduire l’exposition nette. Le a indiqué le 10 juin que la même logique s’applique à certaines tranches de la position actuelle de 818 334 BTC achetées à des prix inférieurs au cours actuel. La large fourchette d’achat, allant de 10 000 $ à 125 000 $ par jeton, permet mécaniquement de liquider sélectivement des lots déficitaires, même quand la position globale est bénéficiaire.

Comme l’a affirmé Le explicitement : « Nous n’avions pas besoin de vendre nos Bitcoins pour verser des dividendes. Nous sommes capables de le faire via d’autres activités de levée de fonds. » Ces trois raisons décrivent un cadre de gestion de trésorerie réfléchi et non une liquidation forcée. La vente de 32 BTC déclarée à des fins fiscales est cohérente avec cette lecture à tous les niveaux des registres financiers.

Pourquoi une vente de 32 BTC est structurellement insignifiante pour Strategy

Le contraste d’échelle suffit à dissiper la plupart des craintes du marché. Une cession de 32 BTC représente moins de 0,004 % de la réserve de 818 334 BTC de Strategy — une simple erreur d’arrondi face à une position dont le coût de revient total s’élève à 61,81 milliards de dollars.

Pourtant, l’action MSTR a perdu 25 % de sa valeur depuis l’annonce du 1er juin, tandis que le Bitcoin reculait d’environ 15 % sur la même période. Une réaction que le commentateur Jim Cramer a qualifiée en affirmant que le cofondateur Michael Saylor avait « assassiné » le Bitcoin.

L’ampleur de la réaction des prix par rapport à la taille de la transaction est révélatrice : les marchés n’ont pas réagi aux 32 BTC eux-mêmes, mais au changement idéologique perçu, s’éloignant de la doctrine d’accumulation absolutiste que Saylor avait ancrée dans l’identité publique de la société.

La réponse de Le à cette réaction a été cinglante. Il a balayé les critiques des « crypto-anarchistes » particuliers prônant une détention permanente, affirmant que les actionnaires institutionnels sont les seuls envers qui Strategy est redevable.

Ce cadrage est structurellement important : il signale que l’entreprise repositionne délibérément son discours autour du « Bitcoin par action », une métrique mesurant le BTC détenu par action diluée en circulation, plutôt qu’autour d’une idéologie maximaliste.

Une trésorerie gérée pour optimiser le Bitcoin par action peut, par définition, inclure des cessions sélectives améliorant la rentabilité par action, que ce soit par l’efficacité fiscale, le soutien aux dividendes ou l’optimisation du bilan. Le a précédemment défini deux conditions pour des ventes plus importantes : une action MSTR s’échangeant sous sa valeur d’actif net modifiée et l’épuisement de toutes les voies de financement conventionnelles.

Aucune de ces conditions n’est actuellement remplie. Les réserves de liquidités sur plusieurs années, les facilités de dette convertible et les structures d’actions préférentielles, incluant la série A perpétuelle à 11,5 %, offrent une marge de manœuvre financière qui rend toute vente forcée de Bitcoin superflue.