Lundi 1er juin 2026 – Dans un marché crypto toujours à l’affût du prochain catalyseur de croissance, les mouvements de capitaux des investisseurs avisés (« smart money ») fournissent souvent les indices les plus précieux.

Alors que l’intelligence artificielle continue de saturer le web de profils synthétiques et de deepfakes, les solutions d’identité numérique axées sur la confidentialité connaissent un véritable essor. Illustration parfaite de cette tendance : le jeton H de Humanity Protocol a bondi de 167 % au cours de la semaine écoulée. Mais pour les traders les plus réactifs, l’heure est déjà à la prise de bénéfices et à la rotation vers la prochaine opportunité asymétrique : la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER), qui vient de franchir le cap impressionnant des 32,7 millions de dollars.

L’effet de rotation : Des gains de Humanity Protocol vers l’infrastructure Bitcoin

Le succès récent de Humanity Protocol repose sur une proposition de valeur solide : combiner le scan des veines de la paume de la main avec des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) pour valider l’humanité des utilisateurs sans exposer leurs données personnelles brutes. Ce rempart contre les attaques Sybil et les bots générés par l’IA a permis au projet de revendiquer une valorisation supérieure à un milliard de dollars lors du lancement de son réseau principal l’année dernière.

Cependant, les analystes du secteur soulignent un comportement classique sur les marchés d’actifs numériques : lorsqu’un secteur thématique atteint une phase de surchauffe locale, les capitaux ont tendance à migrer vers des infrastructures en phase de prévente offrant une marge de progression bien plus importante. C’est précisément ce phénomène de vases communicants qui oriente actuellement les liquidités vers l’écosystème de couche 2 (Layer 2) de Bitcoin.

$H is now up +400% the last 3 months $WLD is flat My thesis for digital ID to pump next after private has shown support. This is where it makes sense to address for Leaders vs Laggers In capital rotation, when 1 asset takes charge it encourages other market participants to… https://t.co/swKCfydZjF pic.twitter.com/8DOO02dbW9 — Abundance | Capital Rotation (@mr_abundance_) June 1, 2026

L’argument fondamental : Comment la SVM de Solana réinvente la scalabilité de Bitcoin

La proposition de valeur de Bitcoin Hyper (HYPER) cible le goulot d’étranglement le plus critique de l’industrie : la scalabilité du réseau Bitcoin. En construisant un réseau de couche 2 dédié qui utilise la machine virtuelle Solana (SVM), le projet parvient à marier la vitesse d’exécution ultra-rapide et les coûts dérisoires de Solana avec la sécurité inégalée de la blockchain mère.

Grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance et un pont canonique sans tiers de confiance, les utilisateurs peuvent transférer leurs BTC de manière fluide pour alimenter des applications DeFi complexes, lancer des meme coins ou effectuer des paiements en temps réel. Cette architecture robuste élimine la congestion habituelle de la couche de base de Bitcoin, ouvrant la voie à une adoption de masse.

Du point de vue des tokenomics, le jeton HYPER est conçu pour capturer la valeur de cet écosystème en servant de carburant pour les frais de réseau, les récompenses de staking et la gouvernance future. Actuellement proposé au prix de prévente de 0,0136809 $, le projet propose également un programme de staking immédiat affichant un APY attractif de 36 %. Pour les investisseurs de la première heure, cette mécanique permet de maximiser leur exposition avant même l’introduction du jeton sur les plateformes d’échange.

Dernière ligne droite avant le TGE : Comment participer à la prévente

Avec plus de 32,7 millions de dollars déjà levés, la fenêtre d’opportunité pour entrer au prix actuel se referme rapidement à l’approche de l’événement de génération de jetons (TGE). Pour participer, la procédure a été simplifiée pour garantir une accessibilité maximale tout en conservant un caractère exclusif :

Rendez-vous directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper.

Connectez votre portefeuille crypto habituel ou utilisez l’application Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’Apple App Store ou sur Google Play pour une expérience mobile optimisée.

Sélectionnez votre mode de paiement : le projet accepte l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL ainsi que les cartes bancaires classiques.

Pour optimiser votre investissement, l’option « Acheter et Staker » vous permet de commencer à accumuler le rendement de 36 % APY dès la validation de la transaction.

Note sur les risques : Bien que l’utilité technologique de Bitcoin Hyper et la dynamique de sa prévente soient particulièrement prometteuses, l’investissement dans des projets en phase de prévente comporte des risques inhérents d’exécution et de volatilité. Il est recommandé de diversifier ses positions et de n’investir que des capitaux que l’on est prêt à risquer.

Pour suivre de près les développements techniques et ne manquer aucune annonce stratégique avant le lancement officiel, vous pouvez rejoindre la communauté en suivant Bitcoin Hyper sur X et en rejoignant le canal Telegram officiel.

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