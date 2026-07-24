Chainlink : Le LINK vise les 9 $ après l’adoption par United Stables

Dans l’actualité de Chainlink aujourd’hui, le LINK s’échange aux alentours de 8,60 $, affichant une légère baisse d’environ -1,5 % sur 24 heures. Ce mouvement survient alors que United Stables a confirmé l’adoption complète de l’infrastructure Chainlink, incluant les Data Feeds, le Proof of Reserve et une future intégration du protocole CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), au moment même où son stablecoin U franchissait le cap du milliard de dollars en circulation.

Cette décision positionne Chainlink comme une couche de règlement critique pour un stablecoin qui enregistre déjà plus de 2,5 milliards de dollars de volume d’échange quotidien. Les traders surveillent désormais de près si cette expansion de l’utilité permettra au LINK de franchir sa zone de résistance actuelle.

NOW: United Stables adopts Chainlink as official data oracle & cross-chain infra to expand the distribution of the $1B+ U stablecoin native to @BNBCHAIN across DeFi.@UTechStables chose Chainlink because it provides the institutional-grade security required for global scale. pic.twitter.com/Vt4IkZv1pT — Chainlink (@chainlink) July 20, 2026

Selon l’annonce de United Stables, cette intégration fait suite à un audit de sécurité ayant identifié la fragmentation de la liquidité, des prix non vérifiés et les vulnérabilités des bridges comme des risques structurels majeurs pour les infrastructures d’oracles héritées. Les flux de données de Chainlink fournissent désormais des prix décentralisés à plus de 20 protocoles de prêt connectés au stablecoin U, tandis que le Proof of Reserve offre aux contreparties une confirmation cryptographique on-chain des garanties (collateral), composées de liquidités, USDC, USDT et USD1 détenus sur des comptes séparés.

Athena, PDG de United Stables, a expliqué que cette intégration permet aux partenaires institutionnels et aux protocoles DeFi d’accéder à des données de prix vérifiées et de confirmer l’état du collatéral de l’U de manière indépendante et continue. Le support du CCIP pour les transferts inter-chaînes est prévu mais n’est pas encore opérationnel.

Actualité Chainlink : Le prix du LINK peut-il franchir les 9 $ cette semaine ?

🐋 WHALE WATCH : The $LINK supply squeeze is loading on chain.



Data from @santimentfeed shows a 12% drop in Chainlinks exchange supply over the past month.



Why this matters:

=> Liquid CEX inventory is hitting multi month lows

=> Holders are shifting to self custody… pic.twitter.com/OHeuBULx17 — Whale Factor (@WhaleFactor) July 21, 2026

Le LINK a oscillé entre 8,29 $ et 8,76 $ au cours des dernières 24 heures, selon les données de la communauté Binance Square. La tendance en 4 heures reste haussière, tandis que l’indicateur horaire est neutre, une configuration classique où le momentum demeure intact sans pour autant s’accélérer. Le volume ayant soutenu ce mouvement a dépassé les 178 millions de dollars sur 24 heures, ce qui suggère des achats directionnels plutôt que du simple bruit de marché.

Les niveaux clés sont clairement définis. Le support se situe entre 8,10 $ et 8,25 $, une zone défendue par les acheteurs lors de plusieurs sessions. La résistance est regroupée à 8,65 $ et 8,80 $, et le LINK presse actuellement contre cette barrière suite aux nouvelles de United Stables.

Trois scénarios sont envisageables :

Scénario haussier : si le volume reste supérieur à la moyenne quotidienne et que le LINK clôture au-dessus de 8,65 $ en 4 heures, le prochain objectif sera le seuil psychologique des 9,00 $. Un breakout vers les deux chiffres a déjà été modélisé, sous réserve d’une adoption institutionnelle soutenue de ce type. Scénario de base : le LINK consolide entre 8,30 $ et 8,65 $ pendant plusieurs sessions, le temps que le marché digère l’annonce de United Stables en l’absence de nouveaux catalyseurs. Scénario baissier : une clôture quotidienne sous les 8,10 $ invaliderait la structure actuelle et renverrait probablement le LINK vers la zone des 7,80 $. Les dynamiques passées de l’offre on-chain liées aux retraits de Coinbase Prime ont montré avec quelle rapidité le prix du LINK peut s’ajuster lorsque les flux institutionnels se déplacent.

LiquidChain vise un potentiel de croissance précoce alors que Chainlink teste des niveaux clés

L’actualité de Chainlink concernant son intégration par United Stables souligne un thème durable : les infrastructures qui résolvent la fragmentation entre les blockchains bénéficient d’une adoption réelle. Avec une capitalisation boursière entièrement diluée dépassant les 6,4 milliards de dollars, le profil de rendement pour les nouveaux entrants sur le LINK est désormais plus restreint, quelle que soit l’issue technique à court terme.

La fenêtre de hausse asymétrique s’est considérablement réduite par rapport à il y a deux ans. Les catalyseurs d’adoption institutionnelle, tels que le partenariat de tokenisation avec la DTCC, sont déjà en partie intégrés dans le prix actuel du LINK.

C’est dans ce contexte que les projets d’infrastructure à un stade précoce attirent l’attention pendant les phases de consolidation des chaînes établies. LiquidChain ($LIQUID) est l’un de ces projets : un protocole d’infrastructure de couche 3 (L3) se positionnant comme une couche de liquidité unifiée fusionnant les écosystèmes Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Son architecture repose sur quatre composants : une couche de liquidité unifiée, une exécution en une étape, un règlement vérifiable et une architecture de déploiement unique permettant aux développeurs de lancer leurs applications sur les trois écosystèmes simultanément. La prévente est actuellement fixée à 0,01482 $ par $LIQUID, avec 915 460,07 $ récoltés à ce jour.