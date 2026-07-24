Bitcoin : Les ETF spot enregistrent 900M$ d’entrées en 6 jours

Les ETF Bitcoin au comptant (spot) aux États-Unis ont enregistré 206 millions de dollars d’entrées nettes le 21 juillet, selon les données de CoinGlass. Ce résultat complète une série de six jours consécutifs de croissance totalisant plus de 900 millions de dollars, soit la plus longue période positive ininterrompue depuis le mois de mai.

Cette dynamique d’entrées intervient alors que le cours du Bitcoin a brièvement reconquis le seuil des 66 000 $ (perdu depuis lors) et que le sentiment du marché est repassé en territoire neutre pour la première fois en près d’un mois.

Il ne s’agit pas d’un simple rebond passager des flux. On observe un réengagement structurel du capital institutionnel après l’une des périodes de sorties de fonds les plus éprouvantes pour l’écosystème des ETF Bitcoin depuis leur lancement en janvier 2024.

L’enjeu analytique n’est plus de savoir si la pression vendeuse de juin s’est épuisée, mais plutôt de déterminer si la cadence actuelle des flux entrants est assez solide pour modifier l’équilibre offre-demande à moyen terme.

$BTC tapped our short-POI and shows a pullback.



If you took the short, I suggest you take some profits of the table and go BE.



For potential trades today I'm looking at a few scenario's here.



I'm bearish overall and we got a nice reaction from the POI I was talking about for a… pic.twitter.com/0gJIWnZ9I9 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) July 22, 2026

Flux des ETF Bitcoin : Analyse du mécanisme de cette série positive

Le mécanisme s’est articulé de la manière suivante : une série de 10 jours de sorties nettes, ayant drainé plus de 2,7 milliards de dollars du complexe des ETF Bitcoin spot jusqu’à la fin juin, s’est brutalement interrompue le 2 juillet. Cette session a marqué un tournant avec 221,7 millions de dollars d’entrées nettes.

Cette séance a été portée par le Fidelity FBTC et l’ARK ARKB, tandis que l’IBIT de BlackRock enregistrait une sortie nette anormale d’environ 40 millions de dollars avant de redresser la barre.

La reprise s’est ensuite accélérée. Le 6 juillet a vu l’apport de 265,7 millions de dollars, l’IBIT de BlackRock contribuant seul à hauteur de 209 millions de dollars environ, illustrant une rotation du leadership entre les émetteurs au fil des sessions.

Après une brève pause, la tendance a repris entre le 14 et le 17 juillet avec des sessions à 181 millions et 108 millions de dollars, pour culminer avec le chiffre de 226,8 millions de dollars le 20 juillet. Le total sur deux semaines atteint ainsi environ 273 millions de dollars, marquant la deuxième semaine consécutive positive pour le secteur.

Sur la majorité des séances, BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC) et ARK (ARKB) ont dominé les contributions nettes. Cette répartition du leadership entre plusieurs émetteurs suggère que la demande émane de divers mandats institutionnels plutôt que d’être concentrée sur un seul produit financier.

Bitcoin Whales Buy Billions In BTC As Smaller Holders Exit



Bitcoin whales holding 1,000 to 10,000 $BTC accumulated 66,700 BTC over the past 60 days, their strongest accumulation since February, CryptoQuant says.



Meanwhile, 100 to 1,000 BTC wallets posted one of their biggest… pic.twitter.com/0SPkkVa1yc — BSCN (@BSCNews) July 20, 2026

Catalyseurs réglementaires et accumulation des baleines

Deux avancées réglementaires semblent avoir favorisé ce changement de sentiment. Aux États-Unis, la Maison Blanche a conclu un accord sur un volet éthique qui bloquait jusqu’ici le CLARITY Act, un projet de loi bipartisan visant à clarifier les compétences réglementaires entre la SEC et la CFTC.

La résolution de ce différend augmente la probabilité d’une progression du texte au Sénat avant la pause d’août, levant ainsi une incertitude réglementaire structurelle qui pesait sur le positionnement des institutions.

Parallèlement, la Douma d’État russe a adopté le 21 juillet une loi globale sur le marché crypto. Ce texte qualifie formellement les actifs numériques de propriété, établit un cadre de négociation et de conservation sous la surveillance de la Banque de Russie, et autorise les règlements transfrontaliers tout en interdisant les paiements crypto domestiques.

Cette loi entrera en vigueur le 1er septembre 2026, avec une mise en œuvre progressive de certaines dispositions. Les investisseurs particuliers non qualifiés seront soumis à un plafond d’achat annuel de 300 000 roubles (environ 3 800 $), tandis que les investisseurs qualifiés ne seront pas plafonnés mais devront se soumettre à des tests de risque obligatoires.

Les données on-chain de CryptoQuant complètent ce tableau du côté de l’offre. Les portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 BTC ont accéléré leur accumulation à un rythme inédit depuis des mois après que le prix du Bitcoin soit passé sous les 55 000 $ début juillet. L’accumulation totale des baleines pour le mois a dépassé 66 700 BTC, soit une valeur d’environ 4,415 milliards de dollars.

CryptoQuant a souligné sur X que les achats se sont intensifiés spécifiquement après le passage sous les 55 000 $, un comportement cohérent avec les phases d’accumulation précédentes des grands détenteurs.

Enfin, MicroStrategy a ajouté 500 millions de dollars à ses réserves de trésorerie via une nouvelle offre de billets convertibles durant cette période, tout en maintenant ses avoirs en Bitcoin inchangés. Cette stratégie signale une préparation du bilan sans exercer de pression vendeuse immédiate sur les marchés au comptant.