Argentine : 19,8 % de la population détient des cryptos

Pour Résumer

19,8 % des Argentins possèdent des cryptomonnaies.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

L’inflation pousse l’adoption des stablecoins.

L’Argentine, championne régionale de la crypto

L’Argentine fait des vagues. En effet, 19,8 % de sa population, soit environ 9 millions de personnes, détiennent des cryptomonnaies, surpassant le Brésil (18,6 %) et le Salvador (15 %).

Par ailleurs, cette adoption est portée par une inflation galopante, atteignant 85 % en 2025, et une dévaluation continue du peso. Les stablecoins, comme l’USDT, dominent avec 61,8 % des volumes de transactions en Amérique latine.

D’ailleurs, les jeunes mènent la charge : 21,9 % des 18-35 ans possèdent des cryptos, contre 11,2 % pour les 50-65 ans.

Effectivement, les Millennials utilisent les cryptos pour préserver leur pouvoir d’achat et contourner les restrictions bancaires. Cependant, l’absence d’un cadre légal clair freine l’adoption institutionnelle, avec seulement 4 exchanges enregistrés localement.

Le marché crypto s’enflamme

Ce boom argentin secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,9 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,7 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,4 %. Effectivement, les stablecoins, utilisés pour 43,6 % des paiements transfrontaliers en Argentine, dopent la liquidité régionale.

D’ailleurs, des initiatives comme les portefeuilles mobiles, avec 982 millions d’installations globales en 2025, facilitent l’accès.

Cependant, des risques persistent : un piratage de 30 millions d’euros en juin 2025 a vraiment secoué la confiance.

Par ailleurs, la volatilité du peso, dévalué de 50 % en un an, pousse les Argentins vers des actifs numériques, mais les scams freinent les plus prudents.

Perspectives : un modèle pour l’avenir ?

L’Argentine pourrait redéfinir la finance. En effet, sous la présidence de Javier Milei, favorable aux cryptos, de nouvelles lois pourraient légaliser les transactions en Bitcoin.

Par ailleurs, les stablecoins permettent aux citoyens d’échapper aux contrôles de capitaux, avec 1,5 trillion d’euros de transactions transfrontalières en 2025.

Effectivement, ce modèle attire l’attention mondiale, avec des délégations américaines étudiant les politiques argentines.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP.

Mais cependant, la méfiance envers les institutions, avec seulement 32 % des Latino-Américains jugeant les cryptos sûres, reste un obstacle. Ce boom argentin, porté par l’inflation et l’innovation, pourrait inspirer d’autres nations, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :