Mercredi 13 mai 2026 – À l’approche du sommet Trump-Xi à Pékin, les marchés crypto restent en mode attente, mais sans véritable capitulation. Bitcoin évolue juste au-dessus de 81 000 $ après avoir défendu les 80 000 $, Ethereum se maintient à 2 250 $ et Solana gravite autour de 95 $.

Pour les investisseurs, ce type de stabilité dans un contexte géopolitique chargé compte: il montre que l’appétit pour le risque n’a pas disparu, même si les gros titres macro continuent de dicter le tempo.

Dans ce décor, certains capitaux commencent aussi à regarder au-delà des majors pour se positionner sur des projets d’infrastructure plus tôt dans leur cycle. C’est précisément ce qui explique l’attention autour de la prévente de LiquidChain (LIQUID), qui a déjà dépassé 750 000 $ et se dirige vers le seuil des 800 000 $.

Le dossier attire parce qu’il combine un angle narratif clair — la liquidité cross-chain — avec une phase d’entrée encore accessible.

Le point important reste toutefois le même: un momentum de prévente ne garantit pas le succès.

Mais dans un marché qui récompense les projets capables de relier Bitcoin, Ethereum et Solana autour d’une utilité concrète, LiquidChain se positionne sur un segment que beaucoup jugent investissable sur le moyen terme.

Un marché en pause, pas en retrait, avant la rencontre Trump-Xi

Les discussions entre le président Trump et le président Xi Jinping doivent porter sur la prolongation de la trêve tarifaire de l’an dernier, les standards mondiaux sur l’IA, les restrictions liées aux semi-conducteurs, Taïwan et la situation en Iran.

Les opérateurs espèrent des avancées concrètes, notamment autour d’un nouveau conseil commercial bilatéral et d’un chemin vers un cessez-le-feu en Iran susceptible de rouvrir des routes maritimes majeures.

Pour les marchés, l’enjeu est simple: toute amélioration sur le front diplomatique pourrait réduire l’incertitude et soutenir de nouveau les actifs risqués. C’est pourquoi les traders crypto suivent de près les annonces issues de Pékin.

Bitcoin reste au centre de cette lecture. L’analyste Sjuul a récemment souligné sur X que le BTC se trouve à un niveau charnière juste au-dessus des 80 000 $. Si ce support tient, un retour vers 86 000 $ reste envisageable.

En revanche, une cassure nette pourrait rouvrir la voie à une baisse plus profonde, potentiellement jusqu’à 60 000 $.

$BTC is at a crossroads, battling just above the key resistance level at $80K. The roadmap here is kind of simple: Hold above and we move to $86K in a perfect bullish flip and retest.

Lose it and we form a nasty deviation back into the hold range. pic.twitter.com/FAGN9amtpB — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) May 13, 2026

Ethereum et Solana ont aussi montré une certaine résistance, avec ETH en hausse de 0,8 % sur les dernières 24 heures et SOL en progression de 8,35 % sur la semaine.

Cette tenue des grandes capitalisations renforce l’idée que les investisseurs ne désertent pas le secteur; ils deviennent simplement plus sélectifs.

LiquidChain mise sur un thème porteur: unifier la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana

LiquidChain (LIQUID) se présente comme un réseau de couche 3 pensé pour réunir la profondeur de capital de Bitcoin, la richesse DeFi d’Ethereum et la rapidité de Solana dans un même environnement.

Le projet promet des pools de liquidité unifiés où les actifs issus des trois réseaux peuvent être utilisés sans wrapping, avec une vérification d’état à confiance minimisée et des preuves cross-chain destinées à préserver le caractère atomique et sécurisé des transactions.

Sur le papier, c’est ce type d’architecture qui peut créer une vraie thèse d’investissement: si l’exécution suit, LiquidChain chercherait à résoudre un problème structurel de fragmentation entre chaînes plutôt qu’à simplement lancer un token de plus. Les développeurs disposent d’une machine virtuelle de classe

Solana pour simplifier le déploiement des dApps, pendant que les utilisateurs visent une exécution plus rapide et des marchés plus profonds.

Tokenomics de LIQUID: ce que le marché regarde avant d’entrer

Au-delà du storytelling, l’un des éléments qui retiennent l’attention est la structure de l’offre. La tokenomics de LIQUID repose sur une offre totale de 11,8 milliards de tokens.

La répartition annoncée consacre 35 % au développement continu, 32,5 % à LiquidLabs pour le marketing et les médias, 15 % à l’AquaVault du projet pour la croissance de l’activité, 10 % aux récompenses de staking et 7,5 % aux listings et à l’expansion.

Pour les investisseurs de prévente, cette ventilation compte car elle donne une idée des priorités du projet: développement produit, visibilité, expansion de l’écosystème et incitations au verrouillage via le staking.

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles la collecte a rapidement franchi les 750 000 $. Dans le contexte actuel, le marché semble plus réceptif aux projets qui avancent une logique d’infrastructure et un plan d’allocation lisible.

Le token est actuellement proposé à 0,01459 $ lors de la dernière étape de la prévente. À cela s’ajoute un staking disponible dès l’achat, avec un APY pouvant atteindre 1 454 %.

C’est évidemment un argument marketing fort pour attirer les premiers entrants, mais il convient de rappeler qu’un rendement élevé s’accompagne toujours d’un niveau de risque plus important, surtout avant le lancement complet et les listings.

Pourquoi certains investisseurs se positionnent tôt — et quel risque garder en tête

L’attrait de LiquidChain tient à une équation assez classique, mais efficace: un narratif fort, une levée qui progresse, un prix de prévente encore bas et des catalyseurs potentiels liés au lancement, aux listings et à l’adoption future. Si le projet parvient à exécuter sa promesse d’interopérabilité entre les trois grands écosystèmes, le potentiel de revalorisation devient plus tangible.

Mais une lecture crédible du dossier impose aussi une note de prudence. Comme toute prévente, LIQUID reste exposé au risque d’exécution, au risque de liquidité après listing et au risque de marché général. Même avec une collecte solide et une proposition technique intéressante, les performances futures dépendront de la livraison du produit, de l’adoption réelle et du contexte crypto global.

Autrement dit, l’opportunité peut sembler exclusive car elle se situe encore en amont, mais elle doit être abordée comme un pari mesuré, non comme une certitude.

Comment acheter LIQUID avant la prochaine étape de prévente

Les investisseurs peuvent se rendre sur le site officiel de LiquidChain pour acheter des tokens LIQUID pendant la prévente en cours.

Le site prend en charge les principaux wallets Web3, dont Best Wallet et MetaMask. Il est possible de payer en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ou BTC, tandis que les achats par carte bancaire sont aussi proposés.

L’application Best Wallet permet également d’acheter des LIQUID via l’onglet « Upcoming Tokens » et peut être téléchargée sur l’Apple App Store et Google Play.

Pour suivre les mises à jour, suivez le projet LiquidChain sur X et rejoignez le groupe Telegram officiel.

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