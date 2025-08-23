Pour Résumer

Best Wallet (BEST) a levé 15 millions de dollars en prévente, offrant des frais réduits et la sécurité de l’auto-conservation.

La plateforme supporte désormais Solana et l’échange direct de BTC, avec un système de gamification pour récompenser l’engagement.

L’outil « Jetons à venir » permet d’acheter des tokens prometteurs avant leur listing, rendant BEST particulièrement attractif.

Le portefeuille non dépositaire Best Wallet (BEST) a levé 15 millions de dollars lors de sa prévente. Dans le même temps, la cryptomonnaie Huobi (HT) a connu une hausse spectaculaire de 171 %, atteignant 1,04 $.

Les détenteurs de jetons Best Wallet profitent désormais de frais de transaction très compétitifs, rendant le token BEST encore plus attractif pour les investisseurs.

Le franchissement du seuil des 15 millions de dollars constitue un progrès majeur pour Best Wallet. Cette réussite montre la confiance croissante des utilisateurs, l’utilité renforcée de la plateforme et son adoption en plein essor.

Le token natif BEST est en prévente à 0,025515 $. Son prix augmente tous les deux jours. Il est donc conseillé d’agir rapidement pour profiter de cette opportunité avant toute hausse supplémentaire.

Récemment, Best Wallet a obtenu la certification WalletConnect. Cette distinction confirme sa technologie avancée et ses fonctionnalités innovantes, plaçant la plateforme parmi les portefeuilles de cryptomonnaies les plus performants du marché.

Grâce à sa capacité multi-chaînes, à sa gestion efficace des transactions en bitcoins et à la fonction populaire « Upcoming Tokens », Best Wallet se démarque nettement des autres solutions disponibles.

Découvrir Best Wallet

What is the Upcoming Tokens tab in Best Wallet? 🎯 This feature gives you direct access to buy, track, and claim pre-launch tokens all within your wallet. ⚔️ With Upcoming Tokens, you can: ✅ Browse new and fast-growing pre-launch tokens

✅ Learn about new projects with… pic.twitter.com/EScIQsxJLJ — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 18, 2025

Alors que les stablecoins se développent dans plusieurs juridictions, Hong Kong devient un centre stratégique de lancement. La plateforme Huobi, basée à Hong Kong, tire pleinement parti de cette tendance grâce à sa position privilégiée sur le marché.

HTX, anciennement Huobi, célèbre son anniversaire avec le programme « HTX 12th Anniversary Carnival », qui a déjà distribué plus de 82 000 USDT. En parallèle, HTX a lancé un programme de récompenses pour stablecoins, offrant un rendement annuel pouvant atteindre 20 %.

Cette initiative renforce l’attractivité de la plateforme pour les utilisateurs.

Pourquoi l’auto-conservation avec Best Wallet surpasse la sécurité des CEX comme HTX Global

HTX Global, comme beaucoup d’autres CEX, a récemment subi des failles de sécurité. Ces incidents ont compromis les actifs de ses clients. L’ajout d’un système de compensation intégrale pour les dépôts et retraits sécurisés a contribué à renforcer la valeur du jeton HTX.

Pour les utilisateurs de HTX, cette mesure représente un avantage certain. En revanche, si vous optez pour l’auto-conservation avec Best Wallet, vous protégez vos fonds contre les piratages. Vous gardez un contrôle complet sur vos jetons.

Source : X (Twitter)

Les stablecoins sont aujourd’hui essentiels pour le trading de cryptomonnaies. Certaines plateformes, comme Huobi, appliquent des frais élevés. Les portefeuilles non déposants, tels que Best Wallet, permettent des transactions à coût réduit.

De plus, les détenteurs du token BEST profitent de frais de transaction encore plus avantageux. Ces frais sont comparables à ceux des plateformes centralisées. Toutes les informations détaillées seront communiquées après l’événement de création de jetons.

Grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec Wall Street Pepe (WEPE), Best Wallet a connu une croissance solide. Cela offre au token BEST une base robuste pour surpasser ses concurrents.

🚨 $WEPE is live on Solana in Best Wallet! 🚨@WEPETOKEN brings its iconic meme energy to $SOL with full in-app trading and fast execution. 🐸 📲 Download the Best Wallet app

🔍 Find $WEPE in the Upcoming Tokens tab

🔗 Available in Multi-Chain wallets only Join now! 👉… https://t.co/Trltn7nLkN — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 19, 2025

Malgré la concurrence intense des CEX pour les dépôts, Best Wallet est bien positionné pour atteindre, voire dépasser, les performances des autres tokens de portefeuille.

Pour comparaison, Trust Wallet (TWT) a affiché un rendement historique de 11 267 %. Telcoin (TEL) a connu une hausse de 208 % de son token natif l’an dernier. Atomic Wallet Coin (AWC) a atteint un pic historique de 186 %.

BTC maintenant échangeable sur la blockchain grâce à la gamification qui récompense les utilisateurs

L’évolution de Best Wallet a été rapide et impressionnante. Il y a quelques semaines seulement, la plateforme a ajouté le support de la blockchain Solana. Elle a également lancé l’échange direct de BTC.

Désormais, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles Solana. Ils peuvent aussi envoyer, recevoir, acheter ou échanger des jetons SOL et Solana.

Cette avancée est essentielle. Solana est l’une des blockchains les plus dynamiques pour le volume de transactions. Elle se distingue aussi comme la plus rapide pour le nombre de transactions par seconde.

Que ce soit pour la DeFi, les mèmes ou les stablecoins, Solana s’impose comme un concurrent sérieux d’Ethereum.

Avant cette mise à jour, les utilisateurs ne pouvaient pas interagir pleinement avec cet écosystème non EVM. Cela limitait l’attrait de l’application pour de nombreux passionnés de cryptomonnaies.

Aujourd’hui, Best Wallet élargit son offre multichaîne et rend l’écosystème Solana accessible à tous ses utilisateurs.

En plus de créer et d’importer des portefeuilles Solana, les utilisateurs peuvent acquérir des SOL via les fournisseurs intégrés. Ils peuvent aussi échanger des jetons SOL et SPL (Solana Program Library) via les DEX supportés.

La plateforme a aussi lancé l’échange de BTC sur la blockchain native. Avant cette mise à jour, les échanges concernaient uniquement les tokens compatibles EVM. Le BTC natif était exclu, ce qui constituait un manque majeur.

Grâce à la technologie innovante de routeur de Rubic, les utilisateurs peuvent maintenant échanger directement du BTC contre d’autres actifs depuis l’application.

Déjà reconnue pour son interface intuitive, Best Wallet gagne en popularité grâce à la gamification. Cette fonction stimule fortement l’engagement des utilisateurs.

Le système de gamification inclut un moteur de points évolutif, des missions journalières et des séries de connexions. Les utilisateurs peuvent suivre leur progression et recevoir des récompenses.

Chaque action est enregistrée sur le serveur et mise à jour en temps réel. Cela offre une expérience interactive et vivante.

Découvrez les jetons à venir : des opportunités exclusives comme le token BEST

Grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le nombre d’utilisateurs de Best Wallet continue de croître. Parmi les premières avancées, l’outil « Jetons à venir » a rencontré un grand succès.

Ce service fournit des listes privilégiées d’actifs numériques prometteurs. Les utilisateurs peuvent ainsi acquérir des tokens à moindre coût avant leur listing sur les plateformes de trading.

Le token BEST propose des frais réduits et des fonctionnalités uniques. Il offre également d’autres avantages à forte valeur ajoutée. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs jetons BEST pour générer une récompense dynamique, actuellement fixée à 89 %.

Il est possible d’acheter des jetons BEST directement via l’application. Les paiements peuvent se faire avec une carte bancaire ou en échangeant des ETH ou USDT.

Découvrir Best Wallet

Restez connectés à la communauté via X (Twitter), Telegram et Discord, et consultez la mise à jour Best Wallet 2.10.

Pour en savoir plus sur le portefeuille non-custodial, consultez le site officiel Best Wallet.

Pour aller plus loin, consultez aussi nos articles détaillés :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.